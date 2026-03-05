Lan tỏa khát vọng cống hiến

Từ Hà Nội đến TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều địa phương, hàng chục ngàn thanh niên ưu tú đã khoác ba-lô lên đường nhập ngũ, mang theo niềm tự hào, trách nhiệm và niềm tin của gia đình, quê hương trong ngày hội lớn của lòng yêu nước.

Ngày hội lớn của lòng yêu nước

Ngày 4-3, tại 8 điểm trên địa bàn Hà Nội, lễ giao, nhận quân năm 2026 được tổ chức đồng loạt, trang nghiêm, đúng quy định. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tới dự và tiễn tân binh tại điểm giao, nhận quân số 4 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà).

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp đài lửa truyền thống, khẳng định ngày hội tòng quân của công dân thủ đô là ngày hội lớn của lòng yêu nước, thể hiện rõ trách nhiệm, niềm tự hào của tuổi trẻ khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, tại điểm giao, nhận quân số 7 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai), Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Vũ Đại Thắng tới dự, động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng biểu dương tinh thần chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ của thanh niên, bảo đảm đủ quân số, đúng thời gian. Đồng thời, gửi gắm niềm tin các đoàn viên, thanh niên tự tin, vững bước trên con đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Năm nay, toàn TP Hà Nội có 4.721 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 4.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 721 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND.

Đáng chú ý, hơn 2.428 công dân viết đơn tình nguyện, chiếm trên 60%; tỉ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt khoảng 30%; có 164 đảng viên nhập ngũ và 2.277 công dân đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Khoác lên mình màu áo lính sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Tô Thế Khải (22 tuổi, huyện Thường Tín) quyết định gác lại những dự định cá nhân để lên đường nhập ngũ. Khải chia sẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành trong môi trường kỷ luật. "Tôi mong được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội" - Khải bày tỏ.

Tiếp nối truyền thống anh hùng

Tại TP HCM, lễ giao, nhận quân năm 2026 cũng được tổ chức đồng loạt. Dự tại điểm giao, nhận quân số 1 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Long Bình) có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ giao nhận quân của TP HCM sáng 4-3 ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Năm 2026, Chính phủ giao chỉ tiêu cho TP HCM tuyển chọn 9.105 công dân, trong đó nghĩa vụ quân sự là 7.300 công dân, nghĩa vụ công an là 1.805 công dân. Phát biểu động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2026 là năm đầu tiên TP HCM bước vào chặng đường phát triển mới sau khi mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất không gian phát triển của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Một không gian phát triển rộng lớn, đồng nghĩa với trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc nặng nề hơn. Một trung tâm kinh tế - tài chính, dịch vụ - công nghiệp - cảng biển càng sôi động thì yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh càng phải vững chắc. Một đô thị hội nhập sâu rộng với thế giới càng phải có nền tảng quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân kiên cố" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP HCM xây dựng siêu đô thị không chỉ bằng những tòa nhà cao tầng, những khu công nghiệp hiện đại, những cảng biển nhộn nhịp, mà còn bằng ý chí sắt son bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, bằng sức mạnh của Quân đội nhân dân và CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được động viên thanh niên lên đường nhập ngũ .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Với 2.557 thanh niên dự tại điểm giao, nhận quân số 1, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là lớp thanh niên đầu tiên của TP HCM sau sáp nhập lên đường nhập ngũ. Các thanh niên này là đại diện cho sức trẻ của một đô thị đặc biệt; đại diện cho tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển của vùng đất mới hợp nhất; đại diện cho khát vọng vươn lên của TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Được cũng mong muốn các chiến sĩ trẻ luôn khắc ghi: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, kỷ luật Công an; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ tin tưởng các thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng của thành phố; sẽ rèn luyện, trưởng thành, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân và CAND Việt Nam.

Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

Cùng thời điểm, tại Đà Nẵng, lễ giao, nhận quân năm 2026 được tổ chức tại 14 điểm, với 4.616 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND.

Phát biểu tại điểm giao, nhận quân số 2 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang biểu dương tinh thần trách nhiệm của 4.616 thanh niên toàn thành phố nói chung, trong đó có 344 tân binh tại điểm giao, nhận quân số 2, đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy gửi lời cảm ơn các đơn vị nhận quân; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và toàn thể nhân dân đã quan tâm, đồng hành, động viên thanh niên trong ngày hội tòng quân. Ông nhấn mạnh truyền thống hăng hái tòng quân của các thế hệ thanh niên Đà Nẵng qua các thời kỳ cách mạng không chỉ là ký ức tự hào mà còn là động lực, là mệnh lệnh từ trái tim đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Tại điểm giao, nhận quân số 1 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch), TP Đà Nẵng tổ chức lễ giao, nhận quân cho 478 thanh niên đến từ các xã, phường khu vực phía Nam thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, đồng thời đề nghị các tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, tích cực học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, TP HCM luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao. Nhiều thanh niên trưởng thành trong môi trường quân ngũ, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ CAND; tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" khi trở về địa phương.

Những cặp song sinh cùng chí hướng Trong không khí ngày hội tòng quân, tại xã Trần Đề, TP Cần Thơ, hai anh em song sinh Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa (19 tuổi) cùng viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND. Với các em, quân đội là môi trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh và trách nhiệm công dân. "Chúng em hiểu môi trường kỷ luật sẽ có nhiều gian khổ nhưng đó là nơi giúp mình trưởng thành và bản lĩnh hơn" - Nghĩa bày tỏ. Dù chạnh lòng khi cả hai con cùng đi xa nhưng bà Hứa Thị Sinh vẫn động viên các con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quê hương. Bà Hứa Thị Sinh, mẹ của hai anh em song sinh Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa, chuẩn bị vật dụng để con lên đường nhập ngũ .Ảnh: XUÂN LƯƠNG Tương tự, hai anh em song sinh Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng (20 tuổi, dân tộc Khmer) cùng trúng tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026, hiện thực hóa giấc mơ từ thuở nhỏ bằng nỗ lực rèn luyện bền bỉ.



