Lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng

Tối 13-11, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.



Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Lam, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò đoàn kết của cộng đồng dân cư trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Xuân Lam, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3 ôn truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam

Ông kêu gọi người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Ông cũng đề nghị tăng cường truyền tải thông tin qua nhóm Zalo, mạng xã hội và bản tin khu phố nhằm đảm bảo người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, hoạt động địa phương.

Báo cáo tại ngày hội, ông Trần Hữu Danh, Phó Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, thông tin trong năm 2025, Khu phố đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" được 50 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lụt đợt 1 được 31,95 triệu đồng. Khu phố cũng phối hợp cảnh sát khu vực và các đoàn thể vận động người dân thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, không lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo trật tự đô thị.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu trao tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Người tốt - Việc tốt” năm 2025

Nhiều phong trào xây dựng đô thị văn minh được triển khai hiệu quả như tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp tại hẻm 12 Trương Định; hẻm cờ hoa tại hẻm 21 và 49 Võ Văn Tần; tuyến đường cờ đỏ sao vàng trên Trần Quốc Thảo và Trương Định. Khu phố cũng thành lập 1 Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tập luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy.

Trong thời gian tới, khu phố sẽ tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về không xả rác ra đường, giữ vệ sinh môi trường; tiếp tục thực hiện phong trào "Khu phố sạch - đẹp - an toàn", duy trì "15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp" vào cuối tuần.

Đồng thời, khu phố vận động người dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", ngăn chặn tội phạm ẩn náu; nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình.

Khu phố 3 đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026, tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh, gia đình chính sách và hộ dân khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình và phát triển bền vững.