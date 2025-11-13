Lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng

CHÍ NGUYÊN

(NLĐO)- Nhiều phong trào xây dựng đô thị văn minh hiệu quả tại phường Xuân Hòa, TPHCM như tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp, hẻm cờ hoa, tuyến đường cờ đỏ sao vàng...

Tối 13-11, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Lam, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò đoàn kết của cộng đồng dân cư trong giai đoạn mới.

Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Xuân Hòa, TP HCM lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Lam, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3 ôn truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam

Ông kêu gọi người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Ông cũng đề nghị tăng cường truyền tải thông tin qua nhóm Zalo, mạng xã hội và bản tin khu phố nhằm đảm bảo người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, hoạt động địa phương.

Báo cáo tại ngày hội, ông Trần Hữu Danh, Phó Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, thông tin trong năm 2025, Khu phố đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" được 50 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lụt đợt 1 được 31,95 triệu đồng. Khu phố cũng phối hợp cảnh sát khu vực và các đoàn thể vận động người dân thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, không lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo trật tự đô thị.

Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Xuân Hòa, TP HCM lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu trao tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Người tốt - Việc tốt” năm 2025

Nhiều phong trào xây dựng đô thị văn minh được triển khai hiệu quả như tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp tại hẻm 12 Trương Định; hẻm cờ hoa tại hẻm 21 và 49 Võ Văn Tần; tuyến đường cờ đỏ sao vàng trên Trần Quốc Thảo và Trương Định. Khu phố cũng thành lập 1 Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tập luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy.

Trong thời gian tới, khu phố sẽ tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về không xả rác ra đường, giữ vệ sinh môi trường; tiếp tục thực hiện phong trào "Khu phố sạch - đẹp - an toàn", duy trì "15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp" vào cuối tuần.

Đồng thời, khu phố vận động người dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", ngăn chặn tội phạm ẩn náu; nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình.

Khu phố 3 đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026, tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh, gia đình chính sách và hộ dân khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Tin liên quan

TP HCM: Phường Xuân Hòa đồng hành cùng doanh nghiệp

TP HCM: Phường Xuân Hòa đồng hành cùng doanh nghiệp

(NLĐO) - Phường Xuân Hòa mong muốn tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, để lắng nghe, chia sẻ khó khăn

TP HCM: Bà Nguyễn Thanh Xuân làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết định hướng phát triển phường trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP HCM tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

TPHCM gắn kết cộng đồng Ngày hội đại đoàn kết phường Xuân Hòa Khu phố 3 phường Xuân Hòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo