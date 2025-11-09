Lan tỏa tinh thần gắn kết tại xã Nhuận Đức, TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lan tỏa tinh thần gắn kết tại xã Nhuận Đức, TP HCM

Trần Thái

(NLĐO) – Ngày hội còn là minh chứng sống động cho sức mạnh gắn bó của cộng đồng, nền tảng vững chắc để xây dựng xã Nhuận Đức phát triển văn minh, giàu đẹp.

Ngày 9-11, không khí rộn ràng lan tỏa khắp các ấp Ngã Tư, Trảng Lắm, Trảng Lắm A, Trảng Lắm B, Trảng Lắm C, Gia Bẹ, Đồn, Đồn A, Xóm Mới, Xóm Mới A, 1, 2, 3A, 4, 5 và Xóm Mới B (xã Nhuận Đức, TP HCM) khi các địa phương này đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025), góp phần bồi đắp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại các điểm hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong năm qua. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận các ấp đã phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng, chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua yêu nước.

Lan tỏa tinh thần gắn kết tại xã Nhuận Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Lan tỏa tinh thần gắn kết tại xã Nhuận Đức, TP HCM - Ảnh 2.

Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Nhuận Đức - Ảnh: xã Nhuận

Không chỉ dừng lại ở tinh thần đoàn kết, các ấp trên địa bàn xã Nhuận Đức đã duy trì tốt nếp sống văn hóa, xây dựng đời sống cộng đồng tiến bộ. Người dân tích cực tham gia đóng góp tiền, công sức để nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn và đường nội đồng; cùng chăm lo hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên. Công tác chăm lo an sinh xã hội cũng được chú trọng, trong đó có hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và quan tâm đến người yếu thế trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức đã tuyên dương nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các gương "Người tốt, việc tốt". Đồng thời, xã trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập; hỗ trợ các hộ cận nghèo và khó khăn trên địa bàn; tuyên dương các học sinh thi đỗ vào đại học công lập năm học 2025.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức, đến nay đã có 19/27 ấp hoàn thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Các ấp còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới, bảo đảm không khí vui tươi, đoàn kết lan tỏa sâu rộng.

Lan tỏa tinh thần gắn kết tại xã Nhuận Đức, TP HCM - Ảnh 3.

Các cá nhân được trao Huy hiệu Đảng tại xã Nhuận Đức

Trước đó, Đảng ủy xã Nhuận Đức đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 8 đảng viên tiêu biểu, với các mốc 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Kiều Tiên - Bí thư Đảng ủy xã - trân trọng tri ân những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất, nêu gương, tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc tại các xã Tân An Hội, Thái Mỹ và Nhuận Đức, TP HCM

Trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc tại các xã Tân An Hội, Thái Mỹ và Nhuận Đức, TP HCM

(NLĐO) - Trong khuôn khổ chương trình, Báo Người Lao Động cũng đồng thời trao 10 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học.

Đại đức Thích Nhuận Đức bị cấm thuyết giảng vô thời hạn, dưới mọi hình thức

(NLĐO)- Đại đức Nhuận Đức bị cấm thuyết giảng vô thời hạn, dưới mọi hình thức vì những lời, thái độ khiếm nhã của vị này đối với bà con Khmer trong một video năm 2023

Đại đức Thích Nhuận Đức sám hối vì clip nhạy cảm về đồng bào Khmer

(NLĐO) - Đại đức Thích Nhuận Đức đã có thư xin lỗi, sám hối liên quan đến một clip nói chuyện trước Phật tử.

phong trào thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đại đoàn kết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo