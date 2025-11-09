Lan tỏa tinh thần gắn kết tại xã Nhuận Đức, TP HCM

Ngày 9-11, không khí rộn ràng lan tỏa khắp các ấp Ngã Tư, Trảng Lắm, Trảng Lắm A, Trảng Lắm B, Trảng Lắm C, Gia Bẹ, Đồn, Đồn A, Xóm Mới, Xóm Mới A, 1, 2, 3A, 4, 5 và Xóm Mới B (xã Nhuận Đức, TP HCM) khi các địa phương này đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025), góp phần bồi đắp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.



Tại các điểm hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong năm qua. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận các ấp đã phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng, chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua yêu nước.

Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Nhuận Đức - Ảnh: xã Nhuận

Không chỉ dừng lại ở tinh thần đoàn kết, các ấp trên địa bàn xã Nhuận Đức đã duy trì tốt nếp sống văn hóa, xây dựng đời sống cộng đồng tiến bộ. Người dân tích cực tham gia đóng góp tiền, công sức để nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn và đường nội đồng; cùng chăm lo hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên. Công tác chăm lo an sinh xã hội cũng được chú trọng, trong đó có hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và quan tâm đến người yếu thế trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức đã tuyên dương nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các gương "Người tốt, việc tốt". Đồng thời, xã trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập; hỗ trợ các hộ cận nghèo và khó khăn trên địa bàn; tuyên dương các học sinh thi đỗ vào đại học công lập năm học 2025.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức, đến nay đã có 19/27 ấp hoàn thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Các ấp còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới, bảo đảm không khí vui tươi, đoàn kết lan tỏa sâu rộng.

Các cá nhân được trao Huy hiệu Đảng tại xã Nhuận Đức

Trước đó, Đảng ủy xã Nhuận Đức đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 8 đảng viên tiêu biểu, với các mốc 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Kiều Tiên - Bí thư Đảng ủy xã - trân trọng tri ân những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất, nêu gương, tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.