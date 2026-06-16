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Thời sự

Lan tỏa tình yêu biển, đảo qua sân chơi dành cho học sinh

Nam Trung

(NLĐO) - Chung kết khu vực 3 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” diễn ra tại Đà Nẵng sau khi thu hút hơn 90.000 học sinh tham gia

Ngày 16-6, tại Phim trường Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (cơ sở 2), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Gia Lai cùng ngành giáo dục các địa phương tổ chức Vòng chung kết khu vực 3 Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026.

Tham dự và chỉ đạo chương trình có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo địa phương, sở, ngành và đông đảo học sinh, đoàn viên thanh niên.

Được triển khai tại các địa phương ven biển từ Quảng Trị đến Gia Lai, cuộc thi năm nay thu hút hơn 90.000 học sinh của 188 trường THCS thuộc 44 xã, phường ven biển tham gia. Vòng chung kết khu vực 3 quy tụ 25 học sinh xuất sắc của 5 đội thi đến từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Cuộc thi Em yêu biển , đảo quê hương năm 2026 lan tỏa tình yêu biển đảo cho học sinh - Ảnh 1.

Các em học sinh tham quan, trải nghiệm trên tàu CSB 8002, Vùng Cảnh sát biển 2

Các đội tranh tài qua 4 phần thi gồm: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. Nội dung tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; pháp luật quốc tế về biển; bảo vệ môi trường biển; ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống ma túy, bạo lực học đường; lịch sử, văn hóa địa phương; truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Cuộc thi Em yêu biển , đảo quê hương năm 2026 lan tỏa tình yêu biển đảo cho học sinh - Ảnh 2.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu khai mạc cuộc thi

Kết quả chung cuộc, đội Sao Biển (Quảng Ngãi) giành giải Nhất; đội Hoàng Sa (Đà Nẵng) và Hải Đăng (Quảng Trị) đoạt giải Nhì; đội Biển Đông (Huế) và Biển Xanh (Gia Lai) đồng giải Ba.

Điểm mới của vòng chung kết năm nay là kết hợp thi kiến thức với các hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo dục truyền thống và an sinh xã hội. Các em học sinh được tham quan tàu CSB 8002, tìm hiểu đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển; đồng thời nghe tuyên truyền về biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển.

Bên cạnh đó, triển lãm tranh với chủ đề "Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Cảnh sát biển" giới thiệu nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về biển, đảo Việt Nam của học sinh.

Cuộc thi Em yêu biển , đảo quê hương năm 2026 lan tỏa tình yêu biển đảo cho học sinh - Ảnh 3.

Trao giải nhì Cuộc thi cho đội Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) và đội Hải Đăng (tỉnh Quảng Trị)

Dịp này, từ nguồn lực xã hội hóa, Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 21 tivi thông minh 55 inch cho 21 trường THCS có học sinh tham gia vòng chung kết, đồng thời trao nhiều suất học bổng và quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" là sân chơi giáo dục bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, bồi đắp tình yêu biển, đảo và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

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Đà Nẵng cảnh sát biển biển đảo
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