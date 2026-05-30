Tự hào cờ Tổ quốc Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo từ chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân"

Ngọc Giang

(NLĐO)- Hơn một bữa sáng thân tình, chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân" tại xã Phước Hải trở thành nhịp cầu gắn kết, lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày 30-5, tại xã Phước Hải (TPHCM), Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân" kết hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, thu hút đông đảo chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân địa phương tham gia.

Tham dự chương trình có đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo các đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, lãnh đạo xã Phước Hải cùng đại diện Báo Người Lao Động.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM đã chuẩn bị những món ăn sáng, cùng chào đón ngư dân Phước Hải; ảnh: L.Trầm

Từ sáng sớm, hàng trăm ngư dân đã có mặt tại địa điểm tổ chức. Trong không khí gần gũi, ấm áp, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng ngồi ăn sáng, trò chuyện với bà con ngư dân. Những phần ăn giản dị nhưng đong đầy tình cảm đã trở thành cầu nối giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ quân - dân nơi vùng biển. 

Không chỉ đơn thuần là một bữa sáng thân mật, chương trình còn là dịp để các lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những quy định liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại buổi gặp gỡ, nhiều chủ tàu và ngư dân đánh bắt xa bờ bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của các cấp, ngành và lực lượng vũ trang. Theo bà con, những hoạt động thiết thực như thế này giúp ngư dân thêm vững tin khi vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; ảnh: L.Trầm

Các chủ tàu cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, quy định khai thác thủy sản và các chính sách hỗ trợ dành cho ngư dân. Bên cạnh đó, bà con kiến nghị Nhà nước tiếp tục có những cơ chế hỗ trợ thiết thực để ngư dân yên tâm bám biển. Ngư dân địa phương cũng bày tỏ quyết tâm chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy sản, đồng thời tích cực tuyên truyền cho cộng đồng ngư dân nâng cao ý thức, không vi phạm những quy định của pháp luật trong quá trình đánh bắt trên biển.

Phát biểu tại chương trình, đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết mô hình "Ăn sáng cùng ngư dân" được triển khai với mong muốn giúp bà con nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ phương tiện sản xuất, nắm vững các quy định của pháp luật và tránh xa những hành vi bị nghiêm cấm khi hoạt động trên biển.

Nhà báo Hoàng Thị Bích Ngọc - Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng bảng tượng trưng 500 lá cờ Tổ quốc đến đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; ảnh: L.Trầm

Theo đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng những hình thức gần gũi, dễ tiếp cận. Đây không chỉ là kênh tuyên truyền trực tiếp, hiệu quả mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.

Tại chương trình, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã trực tiếp tiếp thu, giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của ngư dân liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản và các chính sách hỗ trợ hiện hành.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các đơn vị đồng hành đã trao nhiều phần quà thiết thực đến các chủ tàu và ngư dân. Đặc biệt, đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 500 lá cờ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh TPHCM nhằm phục vụ các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng ngư dân.

Một số hình ảnh ấm áp tại Chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân":

Các đại biểu tham dự chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân"; ảnh: L.Trầm

Đại diện Bộ Tư lệnh TP HCM và lãnh đạo xã Phước Hải tặng hoa cảm ơn đội văn nghệ với các tiết mục phục vụ chương trình; ảnh: L.Trầm

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; ảnh: L.Trầm

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM tặng quà cho ngư dân; ảnh: L.Trầm

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng quà cho ngư dân. Ảnh: L.Trầm

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố trao quà cho ngư dân. Ảnh: L.Trầm

Ngư dân phấn khởi khi nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình. Ảnh: L.Trầm

Lãnh đạo xã Phước Hải trao đến ngư dân những lá cờ Tổ quốc. Ảnh: L.Trầm

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: L.Trầm

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng quà cho ngư dân. Ảnh: L.Trầm

Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên giúp ngư dân yên tâm vươn khơi. Ảnh: L.Trầm

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố trao Thư cảm ơn đến Báo Người Lao Động vì những đóng góp tích cực cho các hoạt động đồng hành cùng ngư dân. Ảnh: L.Trầm

Trong khuôn khổ chương trình, ngư dân còn nhận được những bó rau xanh do chính cán bộ, chiến sĩ chăm sóc. Ảnh: L.Trầm

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" thứ 20 tại TP Cần Thơ

(NLĐO) - Không chỉ làm đẹp tuyến đường, công trình "Đường cờ Tổ quốc" thứ 20 tại Cần Thơ còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Lan tỏa sắc đỏ cờ Tổ quốc trên những tuyến đường xanh

(NLĐO)- Phường Tân Thành phát động chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến đường "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", triển khai mô hình "Tuyến đường cờ - đường hoa".

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau

(NLĐO) – Đoàn công tác của phường Bàn Cờ, TPHCM đã trao 300 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho chiến sĩ và người dân ở Cà Mau.

