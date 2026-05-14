Lan tỏa tình yêu làng nghề truyền thống

Ngày 13-5, tại Đường Sách TP HCM diễn ra chương trình giao lưu, trưng bày "Nghề cổ, Nhịp số" và giới thiệu bộ sách tranh "Vang danh nghề cổ" (NXB Kim Đồng) vừa đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII (năm 2026). Chương trình do Đường Sách TP HCM phối hợp nhiều đơn vị tổ chức, hướng đến khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản văn hóa trong giới trẻ thời đại số.

Tại bàn tròn giao lưu, nghệ nhân gốm Lái Thiêu Trần Thị Yến chia sẻ để gắn bó lâu dài với nghề, điều quan trọng trước tiên là niềm đam mê, sau đó là một chút năng khiếu và sự kiên trì học hỏi. Theo bà, càng làm nghề càng thấy yêu nghề hơn bởi mỗi ngày đều có thêm trải nghiệm mới, từ đó nuôi dưỡng sự sáng tạo trong từng sản phẩm.

Các diễn giả giao lưu tại sự kiện

"40 năm là một hành trình rất dài nhưng chính niềm vui khi tạo ra một sản phẩm được khách hàng yêu thích, mang về sử dụng trong gia đình đã giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục với nghề" - bà nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đường Sách TP HCM còn trưng bày 19 bộ ảnh về các làng nghề tiêu biểu tại TP HCM và nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang… Các tác phẩm do sinh viên Khoa Báo chí Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP HCM) thực hiện, ghi lại vẻ đẹp của những nghề thủ công truyền thống như gốm Lái Thiêu, sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nhang Lê Minh Xuân, bánh tráng Phú Hòa Đông hay làng chiếu Định Yên.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 17-5, tạo không gian để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận gần hơn với giá trị văn hóa của các làng nghề Việt Nam trong dòng chảy chuyển đổi số hiện nay.