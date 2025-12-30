Bùi Hoàng Ân và hành trình "dệt" ký ức làng nghề vào thời trang đương đại





Bộ sưu tập của Bùi Hoàng Ân

Giữa nhịp sống hiện đại nơi thời trang thường chạy theo xu hướng toàn cầu, nhà thiết kế trẻ Bùi Hoàng Ân chọn cho mình một lối đi chậm rãi nhưng bền bỉ: quay về với văn hóa bản địa, với những làng nghề đang lặng lẽ tồn tại trong ký ức cộng đồng. Bộ sưu tập mới nhất của anh – "Sắc chiếu dệt tình" (BUI HOANG AN SS02) – là một minh chứng rõ nét cho hành trình sáng tạo ấy, khi câu chuyện của làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp) được kể lại bằng ngôn ngữ thời trang đương đại giàu tính tự sự.

Bùi Hoàng Ân với cảm hứng từ văn hóa làng nghề

Lấy cảm hứng từ nghề dệt chiếu cói truyền thống, "Sắc chiếu dệt tình" không đơn thuần là một bộ sưu tập mang yếu tố dân gian, mà là một cuộc trở về đầy suy tư.

Hành trình ấy bắt đầu từ sợi cói hoang sơ nơi đồng bưng miền Tây – thứ vật chất mộc mạc, thô ráp nhưng qua bàn tay khéo léo của người thợ đã trở thành những tấm chiếu mang sắc màu rực rỡ: đỏ nồng nàn, xanh non mơn mởn, vàng ấm áp.

Những gam màu ấy vừa đối lập thị giác, vừa gợi lên nhịp sống lao động bền bỉ của một làng nghề lâu đời.

Trong bối cảnh chiếu cói ngày nay dần lui vào hoài niệm, bị thay thế bởi các vật liệu công nghiệp tiện nghi, Bùi Hoàng Ân chọn cách đối thoại với ký ức.

Anh không cố "bảo tồn" làng nghề bằng hình thức tái hiện nguyên bản, mà tìm cách kéo dài hơi thở văn hóa của chiếu cói bằng sáng tạo thời trang. Với anh, chiếu không chỉ là vật dụng sinh hoạt, mà là biểu tượng của gia đình, của sự gắn kết và những giấc mơ tuổi thơ từng được dệt nên trên từng nan cói.

BST gồm 7 thiết kế (5 nữ, 2 nam) được xây dựng như một lát cắt đời sống trọn vẹn của làng chiếu Định Yên – từ buổi sớm ra đồng cắt cói, đến các công đoạn phơi, nhuộm, dệt, để rồi hoàn thiện thành tấm chiếu gắn bó với đời sống thường nhật.

Ngôn ngữ tạo hình của Bùi Hoàng Ân cho thấy sự dung hòa khéo léo giữa phom dáng hiện đại (đầm đuôi cá, váy bồng xòe, áo vest) và tinh thần truyền thống nhắc đến áo bà ba, họa tiết chữ "Hỷ" cách điệu, hay những dải sợi màu sắc được đính kết tạo hiệu ứng thị giác mạnh – như những sợi cói đang chờ vào khung dệt.

Bùi Hoàng Ân - góc nhìn mỹ thuật từ văn hóa di sản

Một lựa chọn đáng chú ý của NTK trẻ nằm ở cách xử lý chất liệu. Thay vì sử dụng trực tiếp cói – vốn khó bảo quản và hạn chế về kỹ thuật, anh chọn các chất liệu thời trang có bề mặt, sắc độ tương đồng để giữ được tinh thần chiếu cói nhưng vẫn đảm bảo độ bền và tính chuyên nghiệp. Đó là cách tiếp cận thực tế, cho thấy sự trưởng thành trong tư duy thiết kế của Bùi Hoàng Ân.

Một trong những trang phục trong Bộ sưu tập của Bùi Hoàng Ân

Không chỉ đầu tư cho trang phục, "Sắc chiếu dệt tình" còn được kể trọn vẹn qua bộ ảnh lookbook mang tính điện ảnh. Hơn 20 tấm chiếu và hàng trăm sợi cói được mua trực tiếp từ làng Định Yên, sắp đặt công phu trong không gian chụp, tạo nên một bối cảnh sống động.

Sự tham gia của Vũ Mỹ Ngân (Á quân Vietnam's Next Top Model 2025), Công Phát và mẫu nhí Ruby Tâm Nhi mang đến nhiều lớp cảm xúc: từ bản lĩnh, điềm tĩnh của người trưởng thành đến sự tươi mới, trong trẻo của thế hệ kế tiếp – như chính vòng đời tiếp nối của một làng nghề.

Bùi Hoàng Ân nỗ lực và đam mê

Bùi Hoàng Ân từng thử sức với đề tài chiếu bông trong quá khứ nhưng chưa đủ trải nghiệm để hoàn thiện ý tưởng. Sự dang dở ấy trở thành động lực để anh quay lại, "phục thù" cho giấc mơ cũ bằng một bộ sưu tập được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hơn một năm.

Anh tìm hiểu sâu sự khác biệt giữa chiếu Định Yên và các làng chiếu khác, lắng nghe chia sẻ từ nghệ nhân, để tránh việc "đánh đồng bản sắc" – điều mà nhiều dự án thời trang văn hóa thường mắc phải.

Từ "Dệt nắng chàm" ở Hà Giang đến "Sắc chiếu dệt tình" ở Đồng Tháp, hành trình sáng tạo của Bùi Hoàng Ân cho thấy một tư duy nhất quán: kể chuyện văn hóa Việt bằng thời trang hiện đại.

Không ồn ào, không chạy theo thị hiếu ngắn hạn, mỗi bộ sưu tập của anh là một lát cắt văn hóa được nghiên cứu nghiêm túc, đầu tư dài hơi.

Bùi Hoàng Ân tự thân vượt qua khó nhọc

Là gương mặt từng gây chú ý với trang phục dân tộc "Tự hào Việt Nam" tại Miss Grand Vietnam 2022, đồng thời là NTK được nhiều nghệ sĩ, celeb tin tưởng hợp tác, Bùi Hoàng Ân đang từng bước khẳng định vị trí riêng trong thế hệ nhà thiết kế trẻ.

Quan trọng hơn, anh cho thấy một khả năng hiếm: kết nối di sản với tương lai, khi thời trang không chỉ để mặc, mà còn để kể chuyện, để ghi nhớ và để tiếp nối.

Hướng đến năm 2026, Bùi Hoàng Ân chia sẻ mong muốn phát triển các bộ sưu tập văn hóa theo thiên hướng futuristics, đưa bản sắc Việt đến gần hơn với giới trẻ và những sàn diễn lớn. Với "Sắc chiếu dệt tình", hành trình ấy đã có thêm một dấu mốc đáng nhớ – nơi ký ức làng nghề không bị đóng khung trong quá khứ, mà tiếp tục sống, thở và chuyển động cùng thời trang đương đại.

Anh chọn bắt đầu từ chiếu Định Yên bởi đây cũng là đề tài đầu tiên anh từng theo đuổi khi mới lên Sài Gòn, nhưng khi ấy còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm và điều kiện để hoàn thiện trọn vẹn.

Bùi Hoàng Ân cho biết anh kiên trì theo đuổi thời trang văn hóa với mong muốn đưa văn hóa đến gần hơn với người trẻ, để văn hóa không bị xem là "sến" hay khó tiếp cận. Trước "Sắc chiếu dệt tình", anh từng khai thác các chất liệu như cải lương, tuồng cổ, múa bóng rỗi miền Tây. Việc lựa chọn miền Tây và miền Nam làm trung tâm sáng tạo cũng xuất phát từ thực tế đây là vùng văn hóa còn ít được khai thác trong thời trang, dù sở hữu nhiều giá trị đặc sắc.

Từ Bến Tre lên Sài Gòn học với mong muốn đổi đời, anh từng vay ngân hàng để theo học ngành thời trang, rồi phải bảo lưu việc học, đi làm tự trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình. Chính quãng thời gian vừa làm vừa tích lũy ấy đã giúp Bùi Hoàng Ân từng bước hiện thực hóa "Sắc chiếu dệt tình" – bộ sưu tập anh ấp ủ hơn một năm.





