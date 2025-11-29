HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Sống động làng nghề truyền thống TPHCM qua 40 bức ảnh của bạn đọc Báo Người Lao Động

Ngọc Giang

(NLĐO)- 40 bức ảnh trưng bày tại triển lãm là các tác phẩm của bạn đọc Báo Người Lao Động gửi cuộc thi viết "Về nghề và làng nghề truyền thống TPHCM năm 2025"

Làng nghề TP HCM sống dậy qua 40 bức ảnh của bạn đọc Người Lao Động - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP TPHCM lần thứ I, một không gian văn hóa đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của người dân và du khách là triển lãm ảnh nghề và làng nghề truyền thống TPHCM. Sự kiện diễn ra từ ngày 28 đến 30-11 tại Nhà truyền thống số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu.

Làng nghề TP HCM sống dậy qua 40 bức ảnh của bạn đọc Người Lao Động - Ảnh 2.

Triển lãm giới thiệu hơn 40 bức ảnh nghệ thuật tái hiện sinh động nét đẹp của các nghề và làng nghề truyền thống sau sáp nhập, nơi lưu giữ tinh hoa lao động thủ công và bản sắc của nhiều thế hệ người dân.

VIDEO: Làng nghề TPHCM sống dậy qua 40 bức ảnh của bạn đọc Báo Người Lao Động

Làng nghề TP HCM sống dậy qua 40 bức ảnh của bạn đọc Người Lao Động - Ảnh 3.

Trong không gian hơn 100 gian hàng OCOP được bố trí tại sự kiện, hình ảnh về gốm Lái Thiêu, bánh tráng An Ngãi, bún Long Kiên, mây tre đan Tân Uyên, mai Bình Lợi, sơn mài Tương Bình Hiệp, đúc đồng An Hội… tạo nên một hành trình thị giác vừa gần gũi vừa mới lạ.

Làng nghề TP HCM sống dậy qua 40 bức ảnh của bạn đọc Người Lao Động - Ảnh 4.

Điểm đặc biệt, bộ ảnh này chính là tác phẩm của bạn đọc tham gia cuộc thi "Viết về nghề và làng nghề truyền thống TPHCM năm 2025" do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phối hợp Báo Người Lao Động và Công ty Truyền thông Sự kiện Sao Mai (Sao Mai Media) tổ chức.

Làng nghề TP HCM sống dậy qua 40 bức ảnh của bạn đọc Người Lao Động - Ảnh 5.

Những khung hình được chọn lọc không chỉ thể hiện sự am hiểu mà còn mang theo tình yêu của người dân dành cho các giá trị văn hóa lâu bền.

Làng nghề TP HCM sống dậy qua 40 bức ảnh của bạn đọc Người Lao Động - Ảnh 6.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một khoảnh khắc lao động, một lát cắt đời sống của nghệ nhân và các gia đình làm nghề.

Làng nghề TP HCM sống dậy qua 40 bức ảnh của bạn đọc Người Lao Động - Ảnh 7.

Từ bàn tay nặn gốm khéo léo, tiếng chày giã bánh rộn ràng đến ánh lửa đỏ lò đúc đồng…, tất cả góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa của các làng nghề, nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và khát vọng sáng tạo của cộng đồng.

Làng nghề TP HCM sống dậy qua 40 bức ảnh của bạn đọc Người Lao Động - Ảnh 8.

Triển lãm trở thành điểm nhấn nổi bật của sự kiện kết nối OCOP lần thứ I, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương, đồng thời lan tỏa tình yêu đối với nghề truyền thống - một phần quan trọng trong nền tảng văn hóa của TPHCM hôm nay.

