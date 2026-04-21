Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Lan tỏa văn hóa đọc từ Ngày Sách Việt Nam tại Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026 tại Lâm Đồng tiếp tục khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, đưa sách đến gần hơn với cộng đồng

Ngày 21-4, tại phường Phan Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp UBND phường Phan Thiết tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026 trên địa bàn tỉnh. 

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Thống nhất đất nước và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại Lâm Đồng.

Lan tỏa văn hóa đọc từ Ngày Sách Việt Nam tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026 tại Lâm Đồng

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhấn mạnh Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam không chỉ tôn vinh giá trị của sách mà còn khẳng định vai trò của tri thức đối với sự phát triển bền vững của xã hội. Đây cũng là thông điệp kêu gọi toàn xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng thói quen đọc, hình thành môi trường học tập suốt đời.

Những năm qua, công tác phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được triển khai đồng bộ, với nhiều mô hình thiết thực. Hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố; thư viện trường học được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên.

Lan tỏa văn hóa đọc từ Ngày Sách Việt Nam tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Lâm Đồng phát động Ngày Sách, thúc đẩy xã hội học tập

Mô hình xe thư viện lưu động "Ánh sáng tri thức" được triển khai hiệu quả, đưa sách đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần rút ngắn khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các khu vực.

Phong trào đọc sách trong học sinh, sinh viên được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như ngày hội đọc sách, hội thi kể chuyện theo sách, giới thiệu sách, hoạt động ngoại khóa gắn với văn hóa đọc. Nhiều mô hình "tủ sách cộng đồng", "tủ sách pháp luật", "tủ sách lớp học" được xây dựng và nhân rộng, từng bước hình thành không gian đọc tại cơ sở.

Lan tỏa văn hóa đọc từ Ngày Sách Việt Nam tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Khơi dậy khát vọng tri thức từ Ngày Sách và Văn hóa đọc

Tại buổi lễ, Ban tổ chức kêu gọi các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đầu tư nâng cấp hệ thống thư viện theo hướng hiện đại, phát triển thư viện số và nền tảng đọc trực tuyến; phát huy vai trò của ngành giáo dục trong hình thành thói quen đọc cho thế hệ trẻ; tăng cường xã hội hóa để lan tỏa văn hóa đọc đến mọi tầng lớp nhân dân.

Với chủ đề "Sách – Tri thức – Khát vọng phát triển đất nước", lễ phát động được kỳ vọng tạo động lực để phong trào đọc sách trên địa bàn tỉnh phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Hình ảnh ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Đồng Nai

Hình ảnh ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Đồng Nai

(NLĐO)-Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tỉnh Đồng Nai đã diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày, xếp sách nghệ thuật, giao lưu phục vụ bạn đọc

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 - 2024

(NLĐO) - Sáng 19-4, Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 - năm 2024 do Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức đã diễn ra tại sân khấu chính ở đường Công xã Paris (quận 1, TP HCM)

Đang diễn ra Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam ở TP HCM

(NLĐO) - Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 3 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22-4 với hơn 300 hoạt động đồng loạt diễn ra tại TP Thủ Đức và 21 quận, huyện trên địa bàn TP HCM.

Lâm Đồng Phan Thiết ngày sách và văn hóa đọc việt nam
