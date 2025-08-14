Lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho hay cơ quan này xác định công tác xúc tiến và truyền thông quảng bá là nhiệm vụ trọng yếu trong thời gian tới.

Biết đến món ăn Việt qua mạng xã hội

Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã hợp tác với YouTube, Google tổ chức nhiều cuộc thi sáng tạo video/clip với mong muốn đẩy mạnh truyền thông quảng bá, thu hút khách du lịch ở các thị trường mục tiêu. "Làm sao để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam nhiều hơn, khách du lịch Việt Nam biết đến nhiều sản phẩm du lịch hơn" - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nói.

Bà Hoa Mai cũng kể lại trong chuyến đi ASEAN mới đây của mình, được nhiều bạn bè ASEAN hỏi sao người Việt da đẹp thế, món ăn ngon thế. "Tôi hỏi các bạn xem ở đâu thì bạn nói xem ở TikTok. Trong xu thế chung, truyền thông qua các mạng xã hội là kênh rất hiệu quả. Bên cạnh truyền thông chính thống, chúng tôi đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng khác" - bà Hoa Mai cho hay.

Tại họp báo giới thiệu cuộc thi sáng tạo video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" do Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chiều 13-8, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VH-TT-DL, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - nhấn mạnh công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội đã trở thành công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta truyền tải hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và dịch vụ du lịch Việt Nam tới hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu người trên toàn cầu chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Các chuyên gia cho rằng cuộc thi sáng tạo video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" đi đúng hướng với chiến lược chuyển đổi số ngành du lịch, tận dụng công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng video ngắn - một trong những xu hướng truyền thông mạnh mẽ nhất hiện nay.

"Với sức sáng tạo của cộng đồng, những góc nhìn độc đáo, mới lạ, chúng tôi tin rằng cuộc thi sẽ mang lại một kho tàng video đặc sắc, phản ánh trọn vẹn vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là nơi mỗi người kể câu chuyện của mình về Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam - một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn" - bà Nguyễn Thị Hoàng Lan kỳ vọng.

Ký kết hợp tác tại cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” năm 2025, chiều 13-8 tại TP Hà Nội. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Chào đón người có tầm ảnh hưởng đến Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229/NQ-CP ngày 11-8-2025 về việc miễn thị thực theo chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước. Chính sách mới hứa hẹn tạo cú hích cho việc phát triển du lịch ở phân khúc cao cấp. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong các đối tượng đặc biệt này có các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới; người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng.

Với "tấm thẻ vàng" có giá trị 5 năm, cho phép nhập cảnh nhiều lần, Việt Nam đang mở rộng cánh cửa chào đón nhà đầu tư, chuyên gia, học giả, nghệ sĩ, nhà làm phim, đạo diễn, nhạc công, nhà sáng tạo nội dung, vận động viên và các nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh việc miễn thị thực trong vòng 5 năm đối với những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội cho thấy nhà nước đã xác định đây là một kênh truyền thông hiệu quả và có cơ chế đặc biệt để thu hút. "Bên cạnh các nhà báo, chúng ta mời những người có tầm ảnh hưởng đến Việt Nam để tìm những câu chuyện về Việt Nam theo góc nhìn của các bạn" - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nói.

Đánh giá cao vai trò của nền tảng mạng xã hội trong việc hỗ trợ quảng bá, lan tỏa vẻ đẹp đất nước, di sản Việt Nam, kết nối gần hơn tới thế hệ trẻ và cộng đồng, đại diện TikTok Việt Nam cho rằng thông qua việc trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, phong cảnh thiên nhiên cũng như lắng nghe những câu chuyện lịch sử từ các địa danh, các nhà sáng tạo nội dung hay chính du khách sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ vẻ đẹp Việt Nam trên nền tảng số, tạo cảm hứng du lịch Việt Nam tới công chúng trong và ngoài nước.

Nguồn tài nguyên chất lượng Cuộc thi sáng tạo video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" năm 2025 vừa được Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL và Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch chủ trì tổ chức. Với đề tài khám phá vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa và các điểm đến du lịch Việt Nam, cuộc thi sẽ là một kênh truyền thông sáng tạo, giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh - phương tiện dễ chạm tới cảm xúc của con người. Mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một "đại sứ" góp phần đưa thông điệp "Việt Nam - Điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt và bền vững" tới du khách bốn phương. Cuộc thi sẽ tạo ra một kho dữ liệu video phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức, phản ánh từ những góc nhìn chuyên nghiệp đến những cảm xúc đời thường, chân thật. Đây sẽ là nguồn tài nguyên chất lượng để phục vụ lâu dài cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam trên mọi nền tảng.



