Làng biệt lập giữa đại ngàn Gia Lai hoàn thành bầu cử sớm

Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn).

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri thôn O2 đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.

Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Việc bố trí hòm phiếu khoa học, thuận tiện giúp cử tri dễ dàng tham gia bỏ phiếu. Lực lượng chức năng cũng được tăng cường nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giúp công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Cử tri thôn O2 đã tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thôn O2 nằm ở vùng cao của xã Vĩnh Sơn, cách trung tâm xã gần 50 km, địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn nên việc đi lại gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép tỉnh Gia Lai tổ chức bỏ phiếu sớm tại khu vực này.

Theo ông Đinh Hoài Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Vĩnh Sơn, sau khi kết thúc bỏ phiếu, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ phương án để vận chuyển hồ sơ, tài liệu và hòm phiếu về Ban bầu cử theo đúng quy định, bảo đảm an toàn.

Thôn O2 hiện có 57 hộ với 131 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bahnar. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động được triển khai hiệu quả, 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu trước 8 giờ sáng cùng ngày, hoàn thành sớm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.