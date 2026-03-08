HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Đặc khu Trường Sa bỏ phiếu sớm ở 20 khu vực

Kỳ Nam - Na Vy

(NLĐO)- Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước

Từ sáng 8-3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, sớm hơn 1 tuần so với ngày bầu cử chung của cả nước.

Riêng khu vực bỏ phiếu tại đảo Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 15-3-2026 cùng với cả nước và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Tại khu vực bỏ phiếu trên đảo Sinh Tồn, lễ khai mạc bầu cử diễn ra trang trọng với sự tham dự của Đại tá Bùi Quang Thuyên, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đại diện các cơ quan Vùng 4, Lữ đoàn 146 cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác trên đảo.

Đặc khu Trường Sa bỏ phiếu sớm ở 20 khu vực - Ảnh 1.

Quân dân đặc khu Trường Sa bước vào "ngày hội non sông" trước 1 tuần so với cả nước

Phát biểu khai mạc, Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7 nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng để nhân dân phát huy quyền làm chủ. Mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đặc khu Trường Sa bỏ phiếu sớm ở 20 khu vực - Ảnh 2.

Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7

Đặc khu Trường Sa có vị trí xa đất liền, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo và ngư dân đang khai thác hải sản trong khu vực.

Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi, các cử tri đã thực hiện đầy đủ quy trình nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên và bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Đặc khu Trường Sa bỏ phiếu sớm ở 20 khu vực - Ảnh 3.

Các chiến sĩ trẻ nhận phiếu bầu cử

Đặc khu Trường Sa bỏ phiếu sớm ở 20 khu vực - Ảnh 4.

Người dân đặc khu Trường Sa bắt đầu lựa chọn các Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Đặc khu Trường Sa bỏ phiếu sớm ở 20 khu vực - Ảnh 5.

Đặc khu Trường Sa bỏ phiếu sớm ở 20 khu vực - Ảnh 6.

Quân dân Đặc khu Trường Sa tiến hành bỏ phiếu

Mỗi lá phiếu nơi tiền tiêu Tổ quốc không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm công dân, mà còn gửi gắm niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; góp phần củng cố sự gắn bó giữa biển đảo với đất liền, giữa tiền tiêu Tổ quốc với hậu phương lớn.

