Sáng mai, TPHCM tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm

Ngày 25-2, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử TPHCM do ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM - làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tổ chức bầu cử sớm Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Tam Thắng, phường Phước Thắng và xã Long Sơn.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM - kiểm tra tại các điểm bầu cử sớm

Theo kế hoạch, sáng 26-2, TPHCM tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm. Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc Ủy ban Bầu cử phường Phước Thắng với khoảng 383 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 Hải quân; địa điểm tại Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451 đường 30/4).

Khu vực bỏ phiếu số 2 cũng thuộc phường Phước Thắng, dự kiến có 945 cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực; địa điểm tại Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D đường Võ Nguyên Giáp).

Các khu vực bầu cử đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm vào ngày 26-2

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn, với khoảng 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; địa điểm tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn).

Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Ủy ban Bầu cử phường Tam Thắng, với khoảng 2.760 cử tri là người lao động Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; địa điểm tại khu vực sân bay Vũng Tàu.

Trước thời điểm bỏ phiếu, công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại các phường, xã đã cơ bản hoàn tất. Từ hội trường trên đất liền đến những con tàu trực ngoài khơi, mọi khâu đều được triển khai khẩn trương, bảo đảm để cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Danh sách các ứng cử viên được niêm yết đúng theo quy định

Tại phường Phước Thắng, sáng 25-2, không khí chuẩn bị diễn ra nghiêm túc, bài bản. Ở khu vực bỏ phiếu số 1 và số 2, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng. Các thành viên tổ bầu cử rà soát danh sách cử tri, kiểm tra nội quy, thực hiện niêm phong hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ theo đúng quy định. Khu vực hướng dẫn, phát phiếu và viết phiếu kín được bố trí hợp lý, tạo thuận lợi cho cử tri.

Công tác an ninh, an toàn cũng được chú trọng. Tàu của Chi đội Kiểm ngư số 2 đã sẵn sàng làm nhiệm vụ vận chuyển thùng phiếu ra các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển. Phương án di chuyển được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài liệu bầu cử.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, cho biết danh sách cử tri đã được niêm yết công khai từ trước Tết, tạo điều kiện để người dân kiểm tra, phản ánh kịp thời nếu có sai sót. Địa phương yêu cầu các tổ bầu cử tuân thủ chặt chẽ quy trình, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai và đúng luật.

Tàu KN-260 làm nhiệm vụ vận chuyển thùng phiếu ra các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển

Đại diện Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết 100% cử tri của đơn vị đã được quán triệt đầy đủ về quyền và trách nhiệm trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Thông tin về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đã được chuyển đến từng tàu, từng bộ phận để nghiên cứu trước khi bỏ phiếu.

Tại xã Long Sơn, khu vực bỏ phiếu số 3 gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân có khoảng 500 cử tri. Hơn 100 người bỏ phiếu tại Hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 2, gần 400 cán bộ, chiến sĩ còn lại thực hiện quyền bầu cử tại các nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá đang làm nhiệm vụ.

Công tác trang trí, khánh tiết tại điểm bỏ phiếu trên bờ đã được hoàn tất từ trước Tết Nguyên đán 2026. Đối với các điểm trên biển, việc in ấn tài liệu và bố trí không gian bỏ phiếu được hướng dẫn thống nhất, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế nhưng vẫn tuân thủ đầy đủ quy định. Bộ Tư lệnh Vùng 2 bố trí 2 tàu cơ động thực hiện nhiệm vụ ngay sau khai mạc bầu cử sớm, vừa bảo đảm quyền bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ, vừa không ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Kiểm tra công tác tổ chức trước thời điểm bầu cử

Trong khi đó, tại phường Tam Thắng, công tác chuẩn bị cũng diễn ra khẩn trương. Phần lớn cử tri là công nhân, kỹ sư làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, thường xuyên làm việc theo ca kíp và ra giàn khoan dài ngày. Do vậy, địa phương đã chủ động xây dựng phương án tổ chức linh hoạt, bảo đảm người lao động có thể tham gia bỏ phiếu đúng quy định.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, cho biết trong ba địa phương tổ chức bỏ phiếu sớm, Tam Thắng có số lượng cử tri đông nhất với khoảng 2.800 người. Đây là những trường hợp không thể tham gia bầu cử vào ngày 15-3 do đang làm nhiệm vụ trên biển. Đến nay, mọi điều kiện tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm diễn ra an toàn, đúng luật.

Khu vực bỏ phiếu số 4 tại sân bay Vũng Tàu cũng đã xong công tác chuẩn bị

Cùng ngày, đoàn công tác do ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM và các thành viên Tổ công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra thực tế công tác bầu cử sớm tại các điểm bỏ phiếu. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh làm trưởng đoàn kiểm tra tại phường Tam Thắng Đoàn trực tiếp khảo sát việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên; kiểm tra công tác trang trí, khánh tiết, niêm phong hòm phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các đơn vị đã chủ động, chuẩn bị chu đáo, đúng quy định; đồng thời lưu ý tiếp tục rà soát kỹ các khâu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, an toàn tuyệt đối



