Giáo dục

Lắng nghe con tim

Bài và ảnh: Quỳnh My

Tốt nghiệp đại học ở Phần Lan, Nguyễn Ngọc Phương Thanh (ngụ TP HCM) quyết định quay về Việt Nam để cống hiến cho quê hương

Phương Thanh từng học tại một đại học trong nước trước khi trúng tuyển vào Đại học Khoa học Ứng dụng Kajaani (Phần Lan). Lúc ấy, cô chưa có kế hoạch nào quá lớn, chỉ đơn giản muốn nhìn thấy thế giới khác, sống cuộc sống khác để biết mình là ai. Quyết định khăn gói sang một đất nước xa lạ đã mở ra cho cô gái 9X trải nghiệm trọn vẹn, mà đến giờ cô vẫn thấy biết ơn. Giai đoạn du học giúp cô học cách sống tự lập mà không thấy cô đơn, biết lắng nghe những giá trị thật sự bên trong.

Ngoài kỹ năng và kiến thức, cô có thế giới quan rộng mở hơn. Thanh tin rằng lòng tốt và sự tôn trọng có giá trị không kém thành tựu và danh vọng. Do đó, điều Thanh tự hào nhất không phải sự nghiệp rực rỡ, mà là việc đã luôn kiên trì với hành trình trở thành phiên bản tử tế, tốt đẹp hơn thay vì chỉ chạy theo chuẩn mực thành công thông thường của số đông. Thanh chăm chỉ làm việc, trải qua nhiều vị trí khác nhau ở các môi trường đa dạng. Không quá đặt nặng áp lực cho bản thân nhưng cô luôn cố gắng làm tốt vai trò của mình ở từng thời điểm. Những ngày đầu về nước còn khó khăn, từ văn hóa làm việc cho đến nhịp sống nhưng Thanh không thất vọng. Cô hiểu rằng mỗi nơi đều có "đất" riêng để mình gieo hạt. Và ở quê hương, hạt giống Thanh muốn gieo là sự chân thành, bình an trong cách sống và làm việc.

Lắng nghe con tim - Ảnh 1.

Thời gian du học giúp ích cho quá trình định hình, thấu hiểu bản thân và vững vàng với những lựa chọn của Phương Thanh

Với Thanh, tình yêu là một phần không thể thiếu nhưng không phải là tất cả. May mắn là Phương Thanh và bạn đời đều được sinh ra và lớn lên trong tổ ấm lý tưởng. Theo cô, điều quan trọng để nuôi dưỡng mối quan hệ là hiểu mình, hiểu người. Ai cũng có nỗi sợ, cũng có tổn thương, nên cần kiên nhẫn và lắng nghe. "Người trẻ đừng chỉ tìm kiếm cảm xúc, mà nên học cách xây dựng nền tảng: sự tôn trọng, sự đồng hành và cả sự tự do có thể dành cho nhau" - Thanh nói. Thanh chú trọng mục tiêu xây dựng cuộc sống gia đình với những hạnh phúc giản dị, làm việc hiệu quả, có nhiều dự án truyền thông đầy tính nhân văn, mang giá trị thiết thực cho cộng đồng. 

Lắng nghe con tim - Ảnh 2.

Là người hướng nội song thích những trò chuyện có chiều sâu, Phương Thanh (giữa) thường được bạn bè tin tưởng, kết nối và chia sẻ tâm tình.


