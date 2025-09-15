HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TP HCM: Phải bằng mọi cách để tăng trưởng trên 10% trong năm 2025

LÊ VĨNH. Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đánh giá thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua.

Sáng 15-9, tại TP HCM đã diễn ra Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng). Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua.

TP HCM đã gỡ được 266/838 dự án tồn đọng. Theo ông Trần Lưu Quang, số lượng này chưa nhiều nhưng thể hiện ý thức của TP HCM trong xử lý những việc tồn tại, vướng mắc. "Đây là sự khởi động rất tích cực" - ông Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang: "Phải bằng mọi cách để đạt được tăng trưởng trên 10% trong năm 2025" - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP HCM, sau thời gian vận hành, bộ máy ở cơ sở và bộ máy thành phố đã có những tín hiệu tích cực. Quy mô thành phố bây giờ rất lớn, số lượng các cơ sở tăng. Tuy nhiên, cán bộ chưa quen cách làm việc mới, hướng dẫn từ cấp trên cho cơ sở chưa đủ và chưa rõ. Do đó, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự chia sẻ với các cán bộ ở phường, xã và đặc khu của TP HCM trong thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Lưu Quang lưu ý hội nghị lần này sẽ bàn, đóng góp cho văn kiện và những công tác để Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I thành công. Qua đó, góp phần cho thành công chung vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh tất cả những chủ trương, đường lối, các nội dung đột phá phải được thể hiện qua văn kiện đại hội lần này, đặc biệt là trong chương trình hành động.

Những thông tin trao đổi tại đại hội lần này sẽ hết sức thực chất, không hình ảnh, không khoa trương nhưng phải nói cho được, bàn cho được và thống nhất TP HCM sẽ làm gì trong 5 năm tới.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang: "Phải bằng mọi cách để đạt được tăng trưởng trên 10% trong năm 2025" - Ảnh 2.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng)

Cạnh đó, ông Trần Lưu Quang cũng đề nghị hội nghị bàn những công việc cần làm của TP HCM trong 3 tháng còn lại. Trong đó, phải bằng mọi cách để đạt được tăng trưởng trên 10% trong năm 2025; tạo môi trường để các nhà đầu tư phát triển. Đồng thời, bàn các giải pháp kết nối tốt hơn giữa các địa phương khi hợp nhất thành TP HCM mới.

Hội nghị Ban Chấp hành TP HCM Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang
