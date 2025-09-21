Định vị khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính quốc tế ở TP HCM

Ngày 20- 9, Báo Pháp luật Việt Nam, Trường ĐH Luật TP HCM và Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "Khung pháp lý về trung tâm tài chính quốc tế: Kinh nghiệm nước ngoài và tham khảo cho TP HCM".

TS Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; TS Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM; ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM... cùng nhiều diễn giả như: GS TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh - ĐH Kinh tế TP HCM; GS-TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam... đã dự hội thảo.

GS-TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

Các diễn giả và đại biểu thảo luận, đề xuất chính sách pháp luật phù hợp nhằm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM



Hội thảo gồm 2 phần, với những tham luận, thảo luận của các chuyên gia trong và ngoài nước xoay quanh kinh nghiệm quốc tế về việc vận hành hiệu quả trung tâm tài chính quốc tế; đề xuất chính sách pháp luật phù hợp nhằm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM...

Hội thảo cũng tập trung vào các vấn đề như: Định vị và chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM; mô hình tổ chức và quản lý trung tâm tài chính quốc tế; cách giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế; khung pháp lý về hoạt động huy động vốn và các quy định khác liên quan trung tâm này...