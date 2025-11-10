Lắng nghe nhân dân phải là điểm xuất phát của mọi quyết sách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lắng nghe nhân dân phải là điểm xuất phát của mọi quyết sách

Văn Duẩn

(NLĐO) - Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng" nhấn mạnh vai trò lắng nghe nhân dân để xây dựng chính trị vững mạnh

Theo TTXVN, sáng 10-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia "Xây dựng quy định về công tác chính trị, tư tưởng".

Lắng nghe nhân dân để xây dựng chính trị vững mạnh tại việt nam - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định "Chính trị là linh hồn, tư tưởng là nền tảng, tổ chức là phương tiện để hiện thực hóa đường lối". Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện Nhà nước và xã hội. Sức mạnh và uy tín của Đảng trước hết bắt nguồn từ sức mạnh chính trị và tư tưởng.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường thì công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng không chỉ là yêu cầu nội tại, mà còn là vấn đề sống còn nhằm củng cố, phát triển vững chắc nền tảng chính trị, tư tưởng của Đảng.

Quy định này của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa một cách toàn diện, hệ thống các yêu cầu, tiêu chí, chuẩn mực và cơ chế bảo đảm để xây dựng Đảng thực sự "vững về chính trị, mạnh về tư tưởng, trong sạch về đạo đức, đoàn kết về tổ chức, gắn bó với nhân dân".

"Đây không chỉ là dịp để góp ý về câu chữ, kỹ thuật văn bản mà quan trọng hơn là diễn đàn khoa học - lý luận để hiến kế, đề xuất các vấn đề chiến lược, nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành Quy định" - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ.

Lắng nghe nhân dân để xây dựng chính trị vững mạnh tại việt nam - Ảnh 2.

Các đại biểu chủ trì hội thảo

Tham luận tại hội thảo, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Dự thảo các văn kiện đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Theo ông Sơn, đây là một trong những thời khắc rất đặc biệt khi đi đến đâu cũng nghe người dân bàn luận về Đảng, về đất nước, về khát vọng phát triển và về chính những vấn đề thiết thân với cuộc sống. Mỗi người dân đều đang nói lên tiếng nói chân thật, giản dị, nhưng chứa đựng niềm tin và kỳ vọng. Điều nhân dân mong muốn nhất là cán bộ chịu nghe dân.

"Và điều này cũng chạm vào cốt lõi nhất của công tác chính trị, tư tưởng: Nếu dân được nói, cán bộ được nghe, thì lòng tin sẽ lớn; nếu lòng tin được bồi đắp, sự đồng thuận sẽ hình thành và nếu có đồng thuận, bất kỳ chính sách nào cũng có thể thành công. Chỉ cần giữ được một điều ấy thôi, nhiều việc sẽ đúng, sẽ trúng hơn rất nhiều" ông Bùi Hoài Sơn, chia sẻ.

Ông Bùi Hoài Sơn cũng nêu rõ "lắng nghe lại đòi hỏi tư duy đổi mới". Nếu nghe chỉ để ghi chép, thì chưa phải là lắng nghe. Lắng nghe là mở lòng trước những ý kiến khác biệt, thậm chí trái chiều. Coi góp ý của dân không phải là sự phê bình mà là sự đồng hành, coi tiếng nói từ cơ sở không phải là phản biện mà là dữ liệu quý giá để điều chỉnh chính sách.

Trong bối cảnh toàn Đảng đang nhấn mạnh tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tầm nhìn dài hạn, thì lắng nghe phải trở thành điểm xuất phát của mọi quyết sách. Khi xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng cần nhấn mạnh và cụ thể hóa yêu cầu này bằng những nguyên tắc rõ ràng, khả thi và có tính bắt buộc.

Trước hết, việc tiếp xúc nhân dân của cán bộ lãnh đạo không thể chỉ dựa vào điều kiện hay lịch trình tùy chọn, mà phải được thể chế hóa bằng cơ chế định kỳ và đột xuất, gắn với trách nhiệm giải trình.

Nơi nào định kỳ tiếp xúc tốt, nơi đó có đồng thuận; nơi nào né tránh tiếp dân, nơi đó dễ nảy sinh điểm nóng. Đây là bài học còn nguyên giá trị từ nhiều vụ việc thời gian qua - ông Bùi Hoài Sơn nêu ý kiến...

Tin liên quan

Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

(NLĐO) - Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

(NLĐO) - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Ban Tổ chức Trung ương Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đại tướng Trịnh Văn Quyết Xây dựng quy định về công tác chính trị, tư tưởng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo