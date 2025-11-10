Lắng nghe nhân dân phải là điểm xuất phát của mọi quyết sách

Theo TTXVN, sáng 10-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia "Xây dựng quy định về công tác chính trị, tư tưởng".

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định "Chính trị là linh hồn, tư tưởng là nền tảng, tổ chức là phương tiện để hiện thực hóa đường lối". Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện Nhà nước và xã hội. Sức mạnh và uy tín của Đảng trước hết bắt nguồn từ sức mạnh chính trị và tư tưởng.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường thì công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng không chỉ là yêu cầu nội tại, mà còn là vấn đề sống còn nhằm củng cố, phát triển vững chắc nền tảng chính trị, tư tưởng của Đảng.

Quy định này của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa một cách toàn diện, hệ thống các yêu cầu, tiêu chí, chuẩn mực và cơ chế bảo đảm để xây dựng Đảng thực sự "vững về chính trị, mạnh về tư tưởng, trong sạch về đạo đức, đoàn kết về tổ chức, gắn bó với nhân dân".

"Đây không chỉ là dịp để góp ý về câu chữ, kỹ thuật văn bản mà quan trọng hơn là diễn đàn khoa học - lý luận để hiến kế, đề xuất các vấn đề chiến lược, nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành Quy định" - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ.

Các đại biểu chủ trì hội thảo

Tham luận tại hội thảo, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Dự thảo các văn kiện đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Theo ông Sơn, đây là một trong những thời khắc rất đặc biệt khi đi đến đâu cũng nghe người dân bàn luận về Đảng, về đất nước, về khát vọng phát triển và về chính những vấn đề thiết thân với cuộc sống. Mỗi người dân đều đang nói lên tiếng nói chân thật, giản dị, nhưng chứa đựng niềm tin và kỳ vọng. Điều nhân dân mong muốn nhất là cán bộ chịu nghe dân.

"Và điều này cũng chạm vào cốt lõi nhất của công tác chính trị, tư tưởng: Nếu dân được nói, cán bộ được nghe, thì lòng tin sẽ lớn; nếu lòng tin được bồi đắp, sự đồng thuận sẽ hình thành và nếu có đồng thuận, bất kỳ chính sách nào cũng có thể thành công. Chỉ cần giữ được một điều ấy thôi, nhiều việc sẽ đúng, sẽ trúng hơn rất nhiều" ông Bùi Hoài Sơn, chia sẻ.

Ông Bùi Hoài Sơn cũng nêu rõ "lắng nghe lại đòi hỏi tư duy đổi mới". Nếu nghe chỉ để ghi chép, thì chưa phải là lắng nghe. Lắng nghe là mở lòng trước những ý kiến khác biệt, thậm chí trái chiều. Coi góp ý của dân không phải là sự phê bình mà là sự đồng hành, coi tiếng nói từ cơ sở không phải là phản biện mà là dữ liệu quý giá để điều chỉnh chính sách.

Trong bối cảnh toàn Đảng đang nhấn mạnh tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tầm nhìn dài hạn, thì lắng nghe phải trở thành điểm xuất phát của mọi quyết sách. Khi xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng cần nhấn mạnh và cụ thể hóa yêu cầu này bằng những nguyên tắc rõ ràng, khả thi và có tính bắt buộc.

Trước hết, việc tiếp xúc nhân dân của cán bộ lãnh đạo không thể chỉ dựa vào điều kiện hay lịch trình tùy chọn, mà phải được thể chế hóa bằng cơ chế định kỳ và đột xuất, gắn với trách nhiệm giải trình.

Nơi nào định kỳ tiếp xúc tốt, nơi đó có đồng thuận; nơi nào né tránh tiếp dân, nơi đó dễ nảy sinh điểm nóng. Đây là bài học còn nguyên giá trị từ nhiều vụ việc thời gian qua - ông Bùi Hoài Sơn nêu ý kiến...