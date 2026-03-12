HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lắng nghe, thấu hiểu để phục vụ người dân tốt hơn

Bài-ảnh: PHAN ANH

(NLĐO)- Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, chia sẻ qua các buổi tiếp xúc, các ứng cử viên có thêm cơ hội lắng nghe nguyện vọng người dân

Ngày 12-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, phường Gia Định, phường Bình Lợi Trung, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 26.

Ông Hoàng Vũ Thảnh lắng nghe cử tri TPHCM để phục vụ người dân tốt hơn năm 2026 - Ảnh 1.

5 ứng cử viên từ trái sang: Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Đặng Nguyễn Ngọc Xuân Mai, Dương Kim Quân, Hoàng Vũ Thảnh, Vũ Ngọc Tuất tiếp xúc cử tri 3 phường sáng 12-3

Đơn vị bầu cử số 26 gồm 5 ứng cử viên: bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM; bà Đặng Nguyễn Ngọc Xuân Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Định; ông Dương Kim Quân, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons; ông Hoàng Vũ Thảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh.

Đơn vị bầu cử số 26 gồm các phường: Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung.

Nhiều kỳ vọng gửi đến ứng cử viên

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, kế hoạch công tác nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM.

Ông Hoàng Vũ Thảnh lắng nghe cử tri TPHCM để phục vụ người dân tốt hơn năm 2026 - Ảnh 2.

Cử tri 3 phường tham dự buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM; mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ "nói được, làm được", thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết trước cử tri.

Cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu, phường Gia Định, cho rằng bên cạnh việc gần dân, các đại biểu dân cử cần có thêm yếu tố "yêu dân", thực sự lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng.

Ông Hoàng Vũ Thảnh lắng nghe cử tri TPHCM để phục vụ người dân tốt hơn năm 2026 - Ảnh 3.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị

Cử tri Đỗ Quốc Bình, phường Bình Thạnh, cho rằng TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước nên cử tri kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ góp phần thúc đẩy thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Cử tri Huỳnh Thị Hồng Anh, phường Gia Định, mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến những vấn đề thiết thực của người dân như kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện để người lao động mưu sinh, buôn bán nhỏ lẻ.

Ông Hoàng Vũ Thảnh lắng nghe cử tri TPHCM để phục vụ người dân tốt hơn năm 2026 - Ảnh 4.

Cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đối với các ứng cử viên

Cử tri Nguyễn Hữu Đức, phường Bình Thạnh, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Ông mong muốn nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra, quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề dân sinh, đời sống của người dân và thực sự trở thành cầu nối giữa cử tri với chính quyền.

Ông Hoàng Vũ Thảnh lắng nghe cử tri TPHCM để phục vụ người dân tốt hơn năm 2026 - Ảnh 5.

Cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đối với các ứng cử viên

Cử tri Cao Thái Bình, cựu chiến binh phường Bình Lợi Trung, nêu ý kiến nhiều dự án, công trình trên địa bàn cần được quan tâm thúc đẩy tiến độ, trong đó có dự án rạch Xuyên Tâm, nhằm cải thiện môi trường sống và hạ tầng đô thị cho người dân.

Thêm cơ hội hiểu nhân dân

Thay mặt các ứng cử viên, ông Hoàng Vũ Thảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cho biết các ứng cử viên đã ghi nhận đầy đủ, nghiêm túc và trung thực ý kiến của các cử tri phát biểu tại hội nghị. 

Ông Hoàng Vũ Thảnh lắng nghe cử tri TPHCM để phục vụ người dân tốt hơn năm 2026 - Ảnh 6.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Hoàng Vũ Thảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, tiếp thu ý kiến cử tri

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên có thêm cơ hội lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó nâng cao trách nhiệm trong công việc và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố.

Ông Hoàng Vũ Thảnh bày tỏ tin tưởng cử tri sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần cho sự phát triển của TPHCM và cuộc sống của người dân.

Thúc đẩy việc nâng cấp tuyến đường Đặng Thùy Trâm

Tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cũng thông tin thêm về một nội dung cử tri quan tâm liên quan đến việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung.

Theo ông, dự án này đã được địa phương đề xuất, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM và trình HĐND TPHCM đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư hơn 93 tỉ đồng, trong đó đã bố trí hơn 70 tỉ đồng. Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, đáp ứng mong muốn và kiến nghị của cử tri.



ứng cử viên bầu cử lắng nghe tiếp xúc cử tri phục vụ người dân TPHCM ông Hoàng Vũ Thảnh Sở Tài chính TPHCM ứng cử đại biểu HĐND TPHCM Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM
