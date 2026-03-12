Cam kết dốc sức vì sự phát triển của TPHCM

Sáng 12-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, phường Gia Định, phường Bình Lợi Trung, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 26.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 12-3

Đơn vị bầu cử số 26 gồm 5 ứng cử viên: bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM; bà Đặng Nguyễn Ngọc Xuân Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Định; ông Dương Kim Quân, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons; ông Hoàng Vũ Thảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh.

Năm ứng cử viên tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử

Đơn vị bầu cử số 26 gồm các phường: Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, kế hoạch công tác nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM.

Ứng cử viên Huỳnh Thị Quỳnh Hoa

Trình bày chương trình hành động trước cử tri 3 phường, bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM cam kết tích cực tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thanh thiếu niên và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đồng thời gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời đến HĐND TPHCM và các cơ quan có thẩm quyền.

Ứng cử viên Đặng Nguyễn Ngọc Xuân Mai

Bà Đặng Nguyễn Ngọc Xuân Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Định, khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, đại diện tiếng nói của nhân dân từ cơ sở; tham gia tích cực hoạt động quyết định và giám sát của HĐND thành phố.

Phát huy kinh nghiệm công tác tại phường Gia Định để phản ánh sát thực những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đô thị như: an sinh xã hội, việc làm, môi trường sống, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, chất lượng giáo dục - y tế cơ sở. Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng thành phố văn minh, nghĩa tình.

Ứng cử viên Dương Kim Quân

Ông Dương Kim Quân, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons, nhấn mạnh sẽ kiến nghị và tham gia thúc đẩy các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền cho người lao động, công nhân và cán bộ công nhân viên; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm cải thiện diện mạo thành phố.

Cùng với đó, ông sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức; dành thời gian đi thực tế để nắm bắt kịp thời các vấn đề bức xúc của người dân, từ đó phản ánh trung thực, quyết liệt đến HĐND TPHCM và các cơ quan chức năng.

Ứng cử viên Hoàng Vũ Thảnh

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, bày tỏ việc được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố.

Ông cho rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, mọi hoạt động của đại biểu phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, đặt lợi ích chung của thành phố lên trên hết; nói đi đôi với làm, giám sát phải gắn với trách nhiệm và hiệu quả thực chất.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM, ông Hoàng Vũ Thảnh cam kết tận tâm, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân; tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả vào các quyết sách quan trọng của HĐND TPHCM.

Cùng với đó, chủ động đóng góp ý kiến thiết thực vào các nghị quyết về tài chính - ngân sách, đầu tư công, cơ chế đặc thù của thành phố; tham mưu, đề xuất phân bổ ngân sách công khai, minh bạch, đúng trọng tâm, ưu tiên cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục; hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số… Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các dự án lớn, dự án trọng điểm; giải quyết dứt điểm các dự án còn vướng mắc; gắn thu hút đầu tư với thực hiện các cơ chế đặc thù của thành phố.

Ứng cử viên Vũ Ngọc Tuất

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh, chia sẻ là cán bộ trưởng thành từ phong trào của địa phương với hơn 35 năm gắn bó với quận Bình Thạnh trước đây, trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, từng tham gia làm đại biểu HĐND TPHCM, quận và phường nên ông luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước Đảng và nhân dân, nhất là trách nhiệm của một người đại biểu trước cử tri, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nếu được cử tri tín nhiệm làm đại biểu HĐND TPHCM, ông Vũ Ngọc Tuất cam kết sẽ cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ cùng với các đại biểu HĐND có những kiến nghị, đề xuất cụ thể với HĐND - UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm thực hiện và giải quyết những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Ông Vũ Ngọc Tuất cho hay ông đặc biệt quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân dân; kiến nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện, có cơ chế phù hợp để thành phố thực hiện tốt các đề án, công trình, chương trình trọng điểm... nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của nhân dân.