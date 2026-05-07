Lao động

Lắng nghe ý kiến công nhân

Tin-ảnh: N.Tiến

Sáng 6-5, tại Công ty CP Sản xuất Thương mại He Vi (phường Hòa Lợi, TP HCM) đã diễn ra chương trình cà phê sáng - lắng nghe tiếng nói đoàn viên - lao động.

Tham dự chương trình, có bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, lãnh đạo phường Hòa Lợi, lãnh đạo doanh nghiệp cùng 125 công nhân - lao động. Tham dự hoạt động này, công nhân - lao động đã kiến nghị nhiều vấn đề như: địa phương cần phối hợp với các sở, ngành xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đọng nước trên Quốc lộ 13 gây tiềm ẩn rủi ro tai nạn cho người dân và người lao động (NLĐ) khi lưu thông; giải quyết đấu nối nước sạch trên tuyến đường HL 604, rà soát lắp đèn chiếu sáng đường Tân Định 04 và một số tuyến đường khác để NLĐ đi làm về đêm được an toàn. 

Bên cạnh đó, các bệnh viện công bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế để NLĐ không còn phải ra bên ngoài mua; hỗ trợ NLĐ thực hiện các thủ tục hành chính, giảm các thủ tục bất cập gây mất thời gian và phiền hà; quan tâm đến các vấn đề về tăng lương, chính sách phúc lợi khi giá cả hàng hóa tăng...

Lắng nghe ý kiến công nhân - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tham dự chương trình

Ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Lợi và các đơn vị trong phường đã trả lời những thắc mắc của NLĐ. Theo ông Hồng, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền, địa phương sẽ xử lý, hướng tới tạo thuận lợi và môi trường sống tốt hơn cho NLĐ. Đối với những vấn đề liên quan đến các ngành, phường sẽ kiến nghị và phối hợp xử lý trong thời gian tới.

