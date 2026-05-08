Phát hiện hài cốt liệt sĩ nơi rừng núi hiểm trở

Ngày 8-5, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã phát hiện, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi rừng thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.
Hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực rừng núi hiểm trở, kèm các di vật như: võng dùng để gói buộc hài cốt, dù còn nguyên tấm, đinh ghim, một số mảnh tăng cùng 13 chiếc cúc áo quần.
Ngay sau khi phát hiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tổ chức cất bốc, đưa hài cốt về khu vực lưu giữ để hương khói, bảo quản và tiến hành các bước xác minh danh tính liệt sĩ theo quy định.
Đơn vị quy tập đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
