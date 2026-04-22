Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng, có 3 bát ăn cơm B52

Ngày 22-4, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4, cho biết đơn vị đã phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đông bắc Cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hầm chiến đấu, nằm cách nhau khoảng 0,6 m, ở độ sâu khoảng 0,7 m; các xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, một số xương đã bị phân hủy, cùng 54 chiếc răng.

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bá Minh

Chiếc bi đông có khắc chữ "Huynh"

Các hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, hương khói tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

Di vật được phát hiện kèm theo gồm có 1 tăng lót hầm, 2 bình tông (trong đó có 1 bình tông khắc chữ "Huynh"), 3 bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin, 1 súng tiểu liên AK đã bị ôxy hóa, mặt thắt lưng bộ đội…

Theo thông tin ban đầu, liệt sĩ được tìm thấy có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh vào khoảng năm 1970-1971 trong khi tiến đánh cao điểm 544 (Đồi Fu-lơ).

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đưa về bảo quản, hương khói tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.