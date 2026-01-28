HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lãnh 10 năm tù vì tiếng karaoke

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Bị nhắc nhở vì tiếng karaoke ồn ào, bị cáo dùng dao đâm bị hại nhiều nhát

Ngày 28-1, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tô Văn Tính (27 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) 10 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ, ngày 24-11-2024, Tính cùng bạn bè tổ chức uống bia và thuê loa di động hát karaoke tại xưởng nhôm tại ấp 34, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (nay là xã Vĩnh Lộc).

Đến khoảng 20 giờ 30, ông Q. là chủ đất cho thuê xưởng kêu Tính ngừng hát để con ông học bài. Cả 2 nhắn tin đôi co nhưng Tính vẫn tiếp tục hát. 15 phút sau ông Q. tiếp tục nhắn tin nhưng Tính không trả lời.

Lãnh 10 năm tù vì tiếng karaoke - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Khi được ông Q. hẹn ra trước xưởng nói chuyện thì Tính vào trong lấy theo con dao bấm bằng kim loại.

Vừa mở cửa ra, Tính bị ông Q. chửi rồi dùng tay đánh vào mặt. Tính tức giận dùng dao trên tay đâm bụng, tay và ngực của ông Q. Trong khi bị đâm, ông Q. nhặt cây gỗ gần đó để đánh ngược lại Tính.

Lúc này, vợ ông Q. nhìn thấy sự việc nên đã tri hô để mọi người can ngăn.

Tính được đưa đến phòng khám gần đó điều trị, còn ông Q. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, thương tích 52%.

karaoke xét xử Bệnh viện Chợ Rẫy giết người TAND TPHCM
