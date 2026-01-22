HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mâu thuẫn tính tiền tại quán karaoke, người đàn ông bị bạn đánh đến chết

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Từ mâu thuẫn tiền bia và hát karaoke, nhóm bạn lao vào hỗn chiến khiến một người tử vong

Ngày 21-1, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Việt (35 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) cùng 11 bị cáo khác về các tội giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, rạng sáng 21-4-2024, tại quán karaoke King (xã Lương Hòa), anh Lâm Tuấn Vũ và anh Lâm Nhật Linh xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên và khách trong quán liên quan đến việc thanh toán tiền bia và hát karaoke. Lời qua tiếng lại, hai bên dẫn đến cự cãi rồi xô xát.

Mâu thuẫn quán karaoke dẫn đến án mạng , người đàn ông tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Việt bị đề nghị mức án tù chung thân

Sau đó, Lý Minh Đăng và Trần Văn Kim Long gọi thêm nhiều người, trong đó có Lý Ngọc Huy, Phan Văn Thắng, Huỳnh Thanh Tuấn, Nguyễn Hùng Vương… đến quán để đánh anh Vũ và anh Linh. Khi hai nạn nhân bỏ chạy ra đường tỉnh 830, nhóm này tiếp tục đuổi theo, gây náo loạn khu vực.

Một lúc sau, anh Linh gọi điện cho Lâm Mạnh Hùng đến hỗ trợ. Tại đây, mâu thuẫn tiếp tục bùng phát, nhiều bị cáo dùng tay, chân đánh anh Hùng; trong khi một nhóm khác tiếp tục đánh nhau với anh Vũ và anh Linh.

Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, Trần Nhật Trường chở Nguyễn Thanh Việt mang theo một con dao và một bình xịt hơi cay đến hiện trường. Việt dùng bình xịt hơi cay tấn công các nạn nhân, sau đó sử dụng tấm ván ép và đoạn tre đánh anh Vũ và anh Hùng. Khi anh Vũ ngã xuống đường, Việt tiếp tục đánh nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và gáy khiến nạn nhân bị thương nặng.

Dù được đưa đi cấp cứu, anh Vũ tử vong vào ngày hôm sau do chấn thương sọ não và tổn thương tủy sống cổ. Sau khi biết nạn nhân tử vong, Nguyễn Thanh Việt đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh xác định đây là vụ án đồng phạm nhưng không có tổ chức. Trong đó, Nguyễn Thanh Việt được xác định là người thực hành chính, giữ vai trò đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến hậu quả chết người.

Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Việt mức án tù chung thân về các tội giết người và cố ý gây thương tích; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 1 đến 7 năm tù tùy vai trò, hành vi phạm tội.

Do vụ án có nhiều bị cáo, tính chất phức tạp và cần thời gian xem xét việc khắc phục hậu quả, TAND tỉnh Tây Ninh quyết định nghị án kéo dài.

