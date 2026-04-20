Thời sự Chính trị

Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- 200 doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai Motor… sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Nguồn: Yonhap

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết chuyến thăm có thể coi là "điểm neo chiến lược" cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước. Việc Tổng thống Hàn Quốc là một trong những nguyên thủ đầu tiên đến thăm ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao cho thấy mức độ tin cậy chính trị và ưu tiên chiến lược hai bên dành cho nhau trong tổng thể chính sách đối ngoại đều đang ở mức rất cao.

Hàn Quốc đang là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký lũy kế đạt 98,9 tỉ USD với 10.447 dự án. Hàn Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu, với kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt 89,5 tỉ USD; đang hướng tới mục tiêu kim ngạch 150 tỉ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030. Đồng thời, Hàn Quốc còn là một trong những đối tác ODA và hợp tác phát triển quan trọng. Việt Nam nhận khoảng 20% tổng viện trợ ODA của Hàn Quốc. Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 5 năm gần đây đạt hơn 500 triệu USD. trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, trong bối cảnh đó, chuyến thăm lần này sẽ tập trung chuyển hóa quy mô hợp tác hiện có thành chất lượng hợp tác cao hơn, thông qua ba trụ cột chính. Đó là định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn (hướng tới 2030-2045), tái cấu trúc các động lực hợp tác từ lao động - vốn sang công nghệ - đổi mới sáng tạo và củng cố nền tảng xã hội với hơn 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc.

"Điểm cốt lõi là đưa quan hệ từ "đối tác quan trọng" trở thành "đối tác kiến tạo" trong phát triển và ổn định khu vực. Tôi cho rằng hướng đi của quan hệ hai nước là: Từ đối tác phát triển đến đối tác kiến tạo - từ hợp tác sang liên kết - từ sản xuất sang đổi mới sáng tạo."- Đại sứ Vũ Hồ nhận định

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò động lực chính. Trong khi đó, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỉ lệ đầu tư R&D cao hàng đầu thế giới (trên 4% GDP). Vì vậy, "cú huých" mà Việt Nam kỳ vọng không nằm trong tăng thêm số lượng dự án, mà ở việc thay đổi bản chất của hợp tác công nghệ.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã xây dựng các tổ hợp sản xuất lớn tại Việt Nam, đặc biệt trong điện tử. Giai đoạn tới cần tiến thêm một bước: Đưa Việt Nam tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, R&D, và công nghệ lõi, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn và AI. Có như vậy, Việt Nam mới có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ cao. Từ đó, đưa quan hệ kinh tế Việt-Hàn chuyển từ mô hình "gia công - lắp ráp" sang "đồng sản xuất - đồng sáng tạo", bảo đảm tính bền vững, lâu dài.

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ không chỉ mang tính ngoại giao đơn thuần mà còn hứa hẹn đem lại nhiều kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực. Việt Nam đang dồn nhiều nguồn lực cho hiện đại hóa đất nước và phát triển khoa học công nghệ tiên tiến, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình này, Hàn Quốc chắc chắn là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Việt Nam có thể tin cậy. Hiện hợp tác kinh tế giữa hai nước đã vượt qua giai đoạn tập trung vào ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động, chuyển sang giai đoạn cùng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp tương lai và chia sẻ trách nhiệm bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàn Quốc sẵn sàng trở thành đối tác đồng hành vững chắc nhất trong quá trình chuyển đổi số và tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) Ko Tae Yeon cho biết phái đoàn khoảng 200 doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai Motor… sẽ tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

(NLĐO) - Chuyến thăm khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện, đồng thời làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

(NLĐO)- Chiều 30-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Việt Nam

(NLĐO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4.

