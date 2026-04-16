Thời sự Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4-2026.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc tháng 8-2025. Ảnh: TTXVN

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22-12-1992. Tháng 12-2022 thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Hợp tác quốc phòng, an ninh, được đẩy mạnh, trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên, trong đó có Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng , Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng , Đối thoại chiến lược ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp Thứ trưởng.

Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỉ USD; trong đó Việt Nam xuất khẩu 28,9 tỉ USD, nhập khẩu từ Hàn Quốc 60,5 tỉ USD. Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai "Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỉ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030".

Lũy kế đến hết tháng 3-2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỉ USD, với 10.447 dự án.

Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 05 năm gần đây đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.

Hai bên ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng 6-2023 và gia hạn giai đoạn mới từ tháng 8-2025. Theo Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, tính đến hết năm 2025, có gần 45.000 lao động của ta được Hàn Quốc tiếp nhận theo Chương trình EPS, ngoài ra có 28.500 lao động thời vụ, 14.700 lao động tay nghề.

Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt du khách, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Tính đến hết năm 2025, có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc; trên 100.000 du học sinh và 100.000 lao động; khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, số còn lại theo diện hợp tác đầu tư, thăm thân, làm việc ngắn hạn... Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện ước khoảng 1.000 người ; có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có khoảng 10.000 doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

(NLĐO) - Chuyến thăm khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện, đồng thời làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chương mới tươi sáng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm thành công tốt đẹp. Hai bên đã ký kết 50 văn kiện hợp tác về nhiều lĩnh vực

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc chứng kiến trao 28 thỏa thuận hợp tác

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Kim Min Seok chứng kiến trao 28 thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, trường đại học…

Việt Nam - Hàn Quốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
