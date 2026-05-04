Lãnh đạo công ty nói gì về vụ sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lãnh đạo công ty nói gì về vụ sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài?

Đức Ngọc

(NLĐO) - Theo lãnh đạo công ty, thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn có mưa, khu vực bể chứa mật mía của nhà máy có tiếng nổ lớn.

Sáng 4-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sông Lam, cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 3-5.

Thông tin mới vụ sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài - Ảnh 1.

Lỗ thủng lớn xuất hiện sau tiếng nổ lớn khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài. Ảnh: Mạnh Hùng

Vào thời điểm đó, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc, sét. Nghe một tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra thì phát hiện bể chứa mật mía bị thủng, chảy tràn ra khu vực khuôn viên công ty. "Do sự việc diễn ra nhanh, lỗ thủng quá lớn nên không xử lý kịp"- ông Hùng thông tin.

Cũng theo ông Hùng, sự cố không gây thiệt hại về người nhưng khiến khoảng 2.000 tấn mật mía bị tràn ra khu vực khuôn viên công ty. Ngay trong đêm, đơn vị đã tổ chức khắc phục, thu gom số mật mía tràn ra để sớm ổn định hoạt động sản xuất. Thiệt hại ước tính 7-8 tỉ đồng.

Trước đó, tối 3-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, cho biết bể chứa một nhà máy đường trên địa bàn gặp sự cố, bị vỡ khiến khoảng gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài.

Thông tin mới vụ sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài - Ảnh 2.

Gần 2.000 tấn mật mía tràn ra khuôn viên nhà máy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 3-5, trên địa bàn xã Nhân Hòa có mưa lớn kèm theo sấm sét, dông, lốc. Trong lúc mưa lớn, sét đã đánh trúng bể chứa mật mía của Công ty CP mía đường Sông Lam, làm bể bị thủng. Hậu quả khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy.

Được biết, vào năm 2025, nhà máy bị thiệt hại lớn do mưa lũ, sự cố lần này do thời tiết cực đoan tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Tin liên quan

Sét đánh vỡ cổng trường học ở Quảng Ngãi

Sét đánh vỡ cổng trường học ở Quảng Ngãi

(NLĐO) – Trong cơn mưa giông, bất ngờ sét đánh trúng cổng trường học ở Quảng Ngãi ngay thời điểm có nhiều học sinh đang theo học.

Hai người đàn ông bị sét đánh chết tại ao tôm

(NLĐO) – May bạt ao nuôi tôm công nghiệp thuê khi trời mưa, 2 người đàn ông ở Cà Mau bị sét đánh chết tại chỗ

Một người ở Tây Ninh nghi bị sét đánh tử vong lúc mưa dông

(NLĐO) - Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý khi làm việc ngoài đồng

tiếng nổ lớn hoạt động sản xuất Công ty cổ phần Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thời tiết cực đoan sét đánh trúng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo