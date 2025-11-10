Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá cao công tác đào tạo của Trường CĐ Quảng Nam

Ngày 10-11, Trường Cao đẳng (CĐ) Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2025); công bố và trao quyết định 3 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Dự lễ kỷ niệm có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Cộng hòa Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ; Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cùng lãnh đạo của TP Đà Nẵng

PGS-TS Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ Quảng Nam, cho biết trường có 148 mã ngành nghề đào tạo với quy mô trên 3.000 học sinh, sinh viên và khoảng 1.500 học viên sơ cấp, ngắn hạn, liên kết đại học/sau đại học.

PGS-TS Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ Quảng Nam, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Nhà trường tích cực kết nối với doanh nghiệp (ký kết với gần 80 đơn vị) để tổ chức thực tập (3-6 tháng) và tuyển dụng việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, đồng thời có các chương trình thực tập sinh quốc tế tại Nhật Bản, Đức.

Đặc biệt, năm 2024, Trường CĐ Quảng Nam đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và được cấp giấy chứng nhận với số điểm cao 93/100. Năm 2025, trường tiếp tục hoàn thành kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô, Chăn nuôi - Thú y và Quản trị khách sạn.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Trường CĐ Quảng Nam được thành lập từ tháng 6-2021 trên cơ sở sáp nhập 6 trường – đã nhanh chóng ổn định và vươn lên trở thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô lớn của Đà Nẵng và cả nước, khẳng định rõ uy tín và vị thế.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Trường CĐ Quảng Nam

Trong những năm qua, nhà trường đạt nhiều thành tựu nổi bật: công tác tuyển sinh ổn định, tăng trưởng đều qua từng năm; chất lượng đào tạo không ngừng nâng cao, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đảm bảo học sinh – sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp chuyên môn.

Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư hiện đại; hoạt động nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao với nhiều công trình cấp tỉnh, giải thưởng tại các hội thi và các bài báo công bố trên tạp chí uy tín. Hợp tác quốc tế ngày càng khởi sắc, mở rộng liên kết với Nhật Bản, Đức, Canada… đưa sinh viên đi thực tập và làm việc ở nước ngoài.

Về kiểm định chất lượng, trường đã đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2024 và có 3 chương trình đào tạo đạt kiểm định năm 2025. Công tác khởi nghiệp được đẩy mạnh, đạt nhiều giải thưởng, được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen, cùng nhiều khen thưởng cấp tỉnh và quốc gia…