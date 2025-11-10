Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá cao công tác đào tạo của Trường CĐ Quảng Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá cao công tác đào tạo của Trường CĐ Quảng Nam

Trần Thường

(NLĐO) – Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng Trường CĐ Quảng Nam vượt qua nhiều thách thức, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngày 10-11, Trường Cao đẳng (CĐ) Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2025); công bố và trao quyết định 3 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá cao công tác đào tạo của Trường CĐ Quảng Nam - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá cao công tác đào tạo của Trường CĐ Quảng Nam - Ảnh 2.

Dự lễ kỷ niệm có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Cộng hòa Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ; Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cùng lãnh đạo của TP Đà Nẵng

PGS-TS Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ Quảng Nam, cho biết trường có 148 mã ngành nghề đào tạo với quy mô trên 3.000 học sinh, sinh viên và khoảng 1.500 học viên sơ cấp, ngắn hạn, liên kết đại học/sau đại học.

Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá cao công tác đào tạo của Trường CĐ Quảng Nam - Ảnh 3.

PGS-TS Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ Quảng Nam, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Nhà trường tích cực kết nối với doanh nghiệp (ký kết với gần 80 đơn vị) để tổ chức thực tập (3-6 tháng) và tuyển dụng việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, đồng thời có các chương trình thực tập sinh quốc tế tại Nhật Bản, Đức.

Đặc biệt, năm 2024, Trường CĐ Quảng Nam đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và được cấp giấy chứng nhận với số điểm cao 93/100. Năm 2025, trường tiếp tục hoàn thành kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô, Chăn nuôi - Thú y và Quản trị khách sạn.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Trường CĐ Quảng Nam được thành lập từ tháng 6-2021 trên cơ sở sáp nhập 6 trường – đã nhanh chóng ổn định và vươn lên trở thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô lớn của Đà Nẵng và cả nước, khẳng định rõ uy tín và vị thế.

Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá cao công tác đào tạo của Trường CĐ Quảng Nam - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Trường CĐ Quảng Nam

Trong những năm qua, nhà trường đạt nhiều thành tựu nổi bật: công tác tuyển sinh ổn định, tăng trưởng đều qua từng năm; chất lượng đào tạo không ngừng nâng cao, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đảm bảo học sinh – sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp chuyên môn.

Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư hiện đại; hoạt động nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao với nhiều công trình cấp tỉnh, giải thưởng tại các hội thi và các bài báo công bố trên tạp chí uy tín. Hợp tác quốc tế ngày càng khởi sắc, mở rộng liên kết với Nhật Bản, Đức, Canada… đưa sinh viên đi thực tập và làm việc ở nước ngoài.

Về kiểm định chất lượng, trường đã đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2024 và có 3 chương trình đào tạo đạt kiểm định năm 2025. Công tác khởi nghiệp được đẩy mạnh, đạt nhiều giải thưởng, được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen, cùng nhiều khen thưởng cấp tỉnh và quốc gia…

Tin liên quan

Sạt lở đất liên tục, cao tốc nối Huế - Đà Nẵng đổi phương án tổ chức giao thông

Sạt lở đất liên tục, cao tốc nối Huế - Đà Nẵng đổi phương án tổ chức giao thông

(NLĐO) – Nguy cơ sạt lở chưa dứt buộc cao tốc La Sơn - Hòa Liên phải áp dụng phương án điều tiết giao thông tạm thời ngay từ ngày 10-11.

Đà Nẵng xây dựng bảng giá đất mới, áp dụng từ năm 2026

(NLĐO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng đang hoàn thiện dự thảo bảng giá đất lần đầu để áp dụng từ ngày 1-1-2026

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm hỏi các bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bị thương khi giúp dân

(NLĐO) – Trong quá trình giúp dân ứng phó với mưa bão, 9 thành viên các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại TP Đà Nẵng bị thương.

Trường Cao đẳng phó chủ tịch đánh giá cao Trần Anh Tuấn cao đẳng Quảng Nam Ngày Nhà giáo Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo