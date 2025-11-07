Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm hỏi các bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bị thương khi giúp dân

Ngày 7-11, đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã đến thăm hỏi, trao quà, động viên 2 thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thăm hỏi, động viên ông Trịnh Văn Sinh, Tổ trưởng Tổ bảo vệ An ninh trật tự thôn Triêm Trung, phường Điện Bàn, bị thương khi hỗ trợ di dời người dân phòng tránh bão, lụt

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, những ngày qua, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với công an xã, chính quyền và các đoàn thể địa phương tích cực tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 9 thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không may bị thương khi hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, trực chốt tại các điểm ngập lụt, cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

Đại tá Nguyễn Thành Long thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Thành Công, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh trật tự tổ dân phố Bến Trễ, phường Hội An Tây

Trong đó, ông Nguyễn Thành Công - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh trật tự tổ dân phố Bến Trễ, phường Hội An Tây và ông Trịnh Văn Sinh – Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh trật tự thôn Triêm Trung, phường Điện Bàn, đang được điều trị tại bệnh viện.

Thăm hỏi, tặng quà 2 thành viên trên, đại tá Nguyễn Thành Long biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và tận tụy của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở – những "cánh tay nối dài" của lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đối với các thành viên bị thương đang điều trị tại nhà, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng yêu cầu trưởng công an phường, xã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời.