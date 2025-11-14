Toàn cảnh từ flycam vụ sạt lở kinh hoàng nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Toàn cảnh từ flycam vụ sạt lở kinh hoàng nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và dùng flycam tìm kiếm 3 người mất tích, nghi bị đất đá sạt lở vùi lấp

Tối 14-11, lãnh đạo xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với 3 người mất tích trên địa bàn. 3 người này nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào sáng cùng ngày.

Clip: Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng dùng flycam khảo sát địa hình, tìm kiếm người mất tích

Trong ngày, tiếp nhận thông tin vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Toàn cảnh vụ sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng nhìn từ flycam - Ảnh 1.

Toàn cảnh vụ sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng nhìn từ flycam - Ảnh 2.

Tối 14-11, nhiệt độ ở khu vực sạt lở xuống 15 độ, lực lượng chức năng phải đốt lửa sưởi ấm (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Ngay khi xảy ra sự cố, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường.

Toàn cảnh vụ sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng nhìn từ flycam - Ảnh 3.

Toàn cảnh vụ sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng nhìn từ flycam - Ảnh 4.

Từ chiều 14-11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Bên cạnh đó, 103 cán bộ, chiến sĩ được huy động từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ, lực lượng dân quân xã Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry, Công an xã và UBND xã Hùng Sơn cùng với 2 flycam, 3 ô tô tích cực tham gia tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cũng yêu cầu lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tổ chức di dời 84 người dân ở thôn Glao và 87 người tại thôn H Jun, xã Hùng Sơn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Toàn cảnh vụ sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng nhìn từ flycam - Ảnh 5.

(Ảnh: xã Hùng Sơn)

Toàn cảnh vụ sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng nhìn từ flycam - Ảnh 6.

Quả đồi bị sạt trượt dài cả cây số

Sở Chỉ huy tiền phương đã được thành lập ngay tại hiện trường, do thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy, để kịp thời điều hành mọi hoạt động tìm kiếm – cứu nạn và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia. 

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250 m, vụ sạt lở đất quy mô lớn xảy ra, vùi lấp nhiều khu vực và gây tắc đường hơn 200 m.

Vụ sạt lở đã khiến 3 người dân mất tích, gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và ông Hốih Zi Nút.

Ngoài ra, vụ sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 nhà Jun (nhà đi làm rẫy), 9 con bò và 15 ha đất rẫy của người dân.

Tin liên quan

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: Dùng flycam, chó nghiệp vụ tìm người mất tích

(NLĐO) – Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đưa máy móc, thiết bị, chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp

Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc

(NLĐO) – Giữa lúc trời nắng, một quả đồi đổ ập xuống vùi lấp cả một đoạn đường, có 7 người dân vào khu vực này sản xuất, cơ quan chức năng đang cố gắng liên lạc

Lở núi ở Đà Nẵng: Nghi vợ chồng công an viên và 1 người dân bị vùi lấp

(NLĐO) – Vợ chồng một công an viên của xã và một người dân được xác định bị mất liên lạc trong vụ sạt lở, nghi bị vùi lấp.

lực lượng chức năng khu vực nguy hiểm người mất tích công an xã sạt lở núi Đà Nẵng Hùng Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo