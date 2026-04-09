Công đoàn Đà Nẵng dự kiến mở “phiên chợ online” cho công nhân

Sáng 9-4, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban các Công đoàn cơ sở trực thuộc nhằm đánh giá kết quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng, yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động hướng về đoàn viên - lao động



Tại hội nghị, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố, cho biết thời gian tới sẽ triển khai mô hình “Phiên chợ trực tuyến – bán hàng online cho người lao động”.

Đây được xem là hướng đi mới, chuyển dịch hoạt động Công đoàn sang môi trường số, giúp đoàn viên tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi mà không bị giới hạn về thời gian, không gian.

Việc tổ chức phiên chợ trực tuyến không chỉ dừng ở hỗ trợ mua sắm mà còn mở rộng sang các chương trình phúc lợi, kết nối doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ với người lao động. Cách làm này cho thấy xu hướng Công đoàn đang thay đổi, từ chăm lo trực tiếp sang kết hợp nền tảng số để gia tăng hiệu quả và độ phủ.

Nhiều hoạt động của Công đoàn Đà Nẵng đang ngày càng thiết thực, hướng về đoàn viên (ảnh: Công nhân tại Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina được tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm)

Ngoài phiên chợ trực tuyến, LĐLĐ TP còn dự kiến duy trì sân chơi “Tan ca vui khỏe” với 2 điểm ghi hình tại các đơn vị truyền thông của thành phố; tổ chức tôn vinh gia đình đoàn viên tiêu biểu và tuyên dương con công nhân vượt khó học giỏi.

Bên cạnh đó, trong quý I/2026, các cấp Công đoàn TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì nhiều hoạt động chăm lo truyền thống. Nổi bật là chi gần 40 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên - lao động dịp Tết; hỗ trợ pháp lý cho 162 trường hợp tại Công ty Minh Hoàng 2; chi trả chế độ cho 58 người lao động và hoàn tất hồ sơ cho 109 trường hợp tại Công ty Dệt Hòa Khánh.

Đồng thời, tổ chức Công đoàn còn triển khai vay vốn ưu đãi đến 200 triệu đồng/người; tổ chức hiến máu với 566 người tham gia, thu được 476 đơn vị máu; thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở, phát triển thêm 1.366 đoàn viên.

Kết luận hội nghị, ông Lê Văn Đại yêu cầu các đơn vị tập trung tổ chức hiệu quả Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hướng về đoàn viên - lao động.