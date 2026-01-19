VIỆT NAM VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP (*): Nhiều kỳ vọng, ý kiến tâm huyết gửi đại hội

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thủ đô Hà Nội) với 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên dự đại hội. Đại hội sẽ tập trung thảo luận, quyết định những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Đảng và đất nước.

Ông NGUYỄN TIẾN QUYẾT - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng (TP Hà Nội):

Ngọn đuốc soi đường cho dân tộc

Qua tổng hợp tình hình dư luận nhân dân trên địa bàn phường Kiến Hưng cho thấy người dân hướng về Đại hội XIV của Đảng với một niềm tin son sắt được bồi đắp từ chặng đường 40 năm đổi mới (1986-2026). Người dân trên địa bàn phường cũng đánh giá, nếu năm 1986 là bước ngoặt để "thoát nghèo" thì Đại hội XIV của Đảng chính là bước ngoặt để đất nước "vươn mình". Tiếp cận với dự thảo văn kiện, người dân cho rằng mọi nút thắt về cơ chế đã được nhận diện, đường hướng phát triển rõ ràng, bộ máy đã sẵn sàng để tăng tốc "vươn mình". Cán bộ, đảng viên kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới sẽ không còn phải trăn trở với những điểm nghẽn cũ.

Sau 40 năm đổi mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định triết lý phát triển lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Phường Kiến Hưng cũng đã cụ thể hóa bằng việc số hóa 100% thủ tục hành chính, thực hiện mô hình chính quyền thân thiện để nhân dân thực sự thụ hưởng thành quả của đổi mới... Nhân dân phường Kiến Hưng đang sẵn sàng cùng cả nước bước vào một chương mới của lịch sử và tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tư duy đột phá, Đại hội XIV của Đảng sẽ là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc vươn tới tầm cao mới.

PGS-TS BÙI QUỐC THÁI, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Máy thủy khí Việt Nam:

Đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển

Tôi đã chứng kiến nhiều kỳ Đại hội Đảng, mỗi kỳ đại hội đều mang đậm dấu ấn của thời đại và kỳ đại hội lần này mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt với tôi.

Dưới góc nhìn của một người làm khoa học, một nhà giáo đã gắn bó nhiều thập kỷ với giảng đường đại học, đồng thời là đảng viên, cựu chiến binh đã trải qua chiến tranh, hòa bình và công cuộc đổi mới, với tôi, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một dấu mốc rất quan trọng, thể hiện rõ tầm vóc tư duy, bản lĩnh chính trị và khát vọng phát triển của Đảng ta trong giai đoạn mới.

Điểm nổi bật Đại hội XIV của Đảng lần này, theo tôi, chính là sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển, với tầm nhìn dài hạn, toàn diện và rất thực tiễn, bám sát những chuyển động nhanh chóng của thế giới và yêu cầu cấp bách của đất nước. Trong đó, các Văn kiện Đại hội không chỉ mang tính lý luận sâu sắc mà còn rất cụ thể, dễ tiếp cận, dễ triển khai, phản ánh đúng yêu cầu của cuộc sống, của thực tiễn đất nước.

Đại hội XIV của Đảng không chỉ khơi dậy niềm tin mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân để cùng chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông NGUYỄN CAO KHẢI, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Thuận (TP Cần Thơ):

Ban hành thêm chính sách hỗ trợ

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thị trường biến động mạnh và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản, việc xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với ứng dụng công nghệ số, cơ giới hóa và liên kết chuỗi giá trị là xu hướng tất yếu. Thực tiễn triển khai tại HTX Tiến Thuận cho thấy khi nông dân được tổ chức sản xuất theo quy mô lớn, đồng bộ quy trình kỹ thuật và có DN bao tiêu sản phẩm, hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt, thu nhập người dân ổn định hơn.

HTX đang tham gia "Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" với quy mô 160 ha. Đây là cơ hội quan trọng để nông dân tiếp cận các phương thức sản xuất tiên tiến, giảm chi phí, giảm phát thải và nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tôi mong muốn từ Đại hội XIV của Đảng, sắp tới sẽ ra đời thêm những chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất. Đồng thời, cần có cơ chế bảo vệ lợi ích chính đáng của nông dân, giúp họ yên tâm gắn bó với ruộng đồng, làm giàu trên quê hương mình. "Chỉ khi nông dân được đặt ở vị trí trung tâm, nông nghiệp được đầu tư bài bản và nông thôn phát triển toàn diện thì nền nông nghiệp Việt Nam mới thật sự bước vào giai đoạn phát triển hiện đại, thông minh và bền vững" - ông Khải nhấn mạnh.

Ông HỒ VĂN THUẬN, cán bộ hưu trí, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng:

Kỳ vọng sự quan tâm cho vùng sâu, vùng xa

Thực tế cho thấy đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người lao động thu nhập thấp, người yếu thế vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Vì vậy, tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách an sinh theo hướng thiết thực, ổn định lâu dài, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Riêng đối với đội ngũ cán bộ hưu trí, tôi mong Đảng và Nhà nước quan tâm hơn đến các chính sách về lương hưu, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, nhất là với người tuổi cao, sức yếu. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để cán bộ hưu trí tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm cho địa phương, cho tổ chức Đảng ở cơ sở, phát huy vai trò nêu gương, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Ngoài ra, tôi đặc biệt kỳ vọng đại hội sẽ có những định hướng, chủ trương mạnh mẽ hơn trong phát triển vùng sâu, vùng xa, nhất là các khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cần ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, tạo sinh kế ổn định cho người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Tăng nội lực cho doanh nghiệp trong nước Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA), cộng đồng doanh nghiệp (DN) hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì đà tăng trưởng. Việc nước ta đặt mục tiêu nền kinh tế tăng trưởng hai con số trong thời gian sắp tới sẽ giúp DN có cơ hội phát triển mạnh mẽ tương xứng. Hiện nay, khoảng 3/4 kim ngạch xuất khẩu thuộc về khu vực DN FDI, trong khi DN Việt Nam chỉ chiếm khoảng 1/4. Vì vậy, cộng đồng DN kiến nghị Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ cụ thể để nâng tỉ trọng xuất khẩu của DN Việt, tăng nội lực của DN trong nước lên, tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là nông sản, lương thực, thực phẩm... Nhiều mặt hàng của Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới, có kim ngạch xuất khẩu hàng tỉ USD mỗi năm như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, tôm, cá tra... Đây là những ngành có dư địa rất lớn, sẽ tăng mạnh nếu được hỗ trợ đúng hướng. Chẳng hạn, hồ tiêu Việt Nam hiện giữ vị trí số 1 thị phần nguồn cung toàn cầu; cà phê giữ vị trí thứ 2 thế giới nhưng phần lớn giao dịch vẫn chưa thông qua sàn. Nếu có sàn giao dịch hàng hóa, DN sẽ chủ động hơn trong ký kết hợp đồng dài hạn, phòng ngừa rủi ro biến động giá và linh hoạt trong việc tái cấu trúc dòng vốn. Một trong những giải pháp khác là cần thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Nếu được thực thi hiệu quả, đây sẽ là động lực tăng trưởng rất quan trọng, giúp DN trong nước mở rộng quy mô và duy trì sản xuất ổn định. Chi phí logistics hiện vẫn ở mức quá cao, làm suy giảm năng lực cạnh tranh của DN. Vì vậy, cần có giải pháp đầu tư và hỗ trợ phát triển hạ tầng logistics nhằm giảm chi phí vận chuyển, kho bãi. TP HCM đang triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. Do đó, cần sớm phát huy vai trò của trung tâm này như một kênh dẫn vốn dài hạn. Trung tâm tài chính quốc tế có thể huy động các nguồn vốn kỳ hạn từ 5 đến 20 năm, tham gia mua bán lại những khoản nợ, qua đó giúp giải phóng dòng vốn cho hệ thống ngân hàng. Khi trung tâm này hoạt động hiệu quả sẽ giúp dòng vốn được phân bổ đúng bản chất: Vốn dài hạn đi qua thị trường vốn, vốn ngắn hạn đi qua hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng sẽ có điều kiện tập trung hơn vào việc hỗ trợ DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa. Đồng thời, nền kinh tế cũng giảm rủi ro lạm phát do giảm áp lực tăng tín dụng ngắn hạn.

