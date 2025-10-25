Lãnh đạo ĐHQG TP HCM gợi ý 3 chữ “dám” tại lễ khai khóa

Sáng 25-10, ĐHQG TP HCM tổ chức lễ khai khoá năm 2025 với chủ đề "Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường".

Đột phá hướng đến trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế

Phát biểu tại sự kiện, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, cho biết những năm gần đây, giáo dục ĐH được Đảng và Nhà nước dành nhiều nguồn lực để phát triển, đặc biệt trong đào tạo khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược. Trách nhiệm của ĐHQG TP HCM là đào tạo và bồi dưỡng nhân tài có kiến thức toàn diện, có trách nhiệm xã hội và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, tiến bộ xã hội cũng như gia tăng giá trị tri thức nhân loại.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM

Giai đoạn 2025-2026 được xác định là thời điểm thể hiện khát vọng mạnh mẽ của ĐHQG TP HCM về đổi mới sáng tạo. Dự kiến đầu năm 2026, ĐHQG TP HCM sẽ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo, phối hợp cùng TP HCM xây dựng thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030.

Truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên

Tại lễ khai khoá, lãnh đạo ĐHQG TP HCM gửi gắm thông điệp đến tập thể hơn 100.000 học sinh, sinh viên và nhà khoa học: Mỗi cá nhân hãy nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo để tiến bộ hơn, sung túc hơn và tạo ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Tinh thần đó sẽ góp phần tạo nên một Việt Nam phát triển vững mạnh.

Sinh viên ĐHQG TP HCM dự khai khoá

Ba giá trị được truyền đến toàn thể học sinh - sinh viên và đội ngũ giảng viên: Dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại. Lãnh đạo nhà trường khẳng định thành công chỉ đến với những ai có tư duy khác biệt, dám đối diện thách thức và kiên trì theo đuổi giá trị của bản thân.

ĐHQG TP HCM tạo môi trường học tập và nghiên cứu rộng mở, nơi sinh viên có cơ hội tiếp cận giáo sư Nobel, tham gia các dự án khoa học, xã hội tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, để tạo tác động xã hội thực chất, tinh thần đổi mới sáng tạo luôn là yếu tố cốt lõi.

Tại sự kiện, TS Nguyễn Thanh Mỹ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mỹ Lan, nhà khoa học và doanh nhân tiêu biểu - tham gia với tư cách diễn giả khách mời, truyền cảm hứng cho sinh viên về hành trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. TS Nguyễn Thanh Mỹ sinh năm 1955 tại Trà Vinh. Ông tốt nghiệp cử nhân hóa học tại Trường ĐH Bách khoa TP HCM năm 1978, sau đó sang Canada và Mỹ học tập, nghiên cứu và làm việc trong hơn 25 năm. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học Năng lượng và Vật liệu tại Viện INRS (Canada) năm 1990, từng là nhà nghiên cứu tại IBM Almaden Research Center (Mỹ) và quản lý kỹ thuật tại Kodak Polychrome Graphics (Mỹ). Năm 2004, TS Nguyễn Thanh Mỹ trở về quê hương Trà Vinh thành lập Mylan Group - công ty công nghệ cao đầu tiên của tỉnh. Từ đó đến nay, ông đã sáng lập và đồng sáng lập 13 doanh nghiệp công nghệ cao, trong đó có 6 doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương. Ông là người sáng lập Quỹ Nguyễn Thanh Mỹ tài trợ hơn 62,5 tỉ đồng cho các hoạt động học bổng, xây dựng cơ sở vật chất và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.



