Lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đón, lì xì công nhân trở lại làm việc sau Tết

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nhằm động viên, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đón, lì xì công nhân trở lại làm việc

Sáng 23-2 (tức ngày mùng 7 Tết) - ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa, đã dẫn đầu đoàn công tác tới thăm hỏi, tổ chức đón, lì xì công nhân, người lao động tại Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam (Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Nguyệt Viên) trở lại làm việc sau Tết.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đón, lì xì công nhân trở lại làm việc sau Tết - Ảnh 1.

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, và bà Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, chào đón, xì xì công nhân trở lại làm việc

Tại đây, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã ra tận cổng chào đón công nhân, lì xì người lao động tới làm việc (LĐLĐ Thanh Hóa đã lì xì cho 250 công nhân với tổng số tiền 25 triệu đồng). Sau đó, đoàn công tác đã xuống tận các phân xưởng sản xuất, thăm hỏi tình hình sản xuất, động viên công nhân, người lao động bắt tay ngay vào công việc.

Đồng thời, mong muốn doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, hoạt động đón, động viên và chúc Tết công nhân trở lại làm việc trong ngày đầu tiên sau Tết là việc làm thường niên của Công đoàn Thanh Hóa.

Qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một công ty ở Đồng Nai chi gần 7 tỉ đồng lì xì đầu năm cho công nhân

Một công ty ở Đồng Nai chi gần 7 tỉ đồng lì xì đầu năm cho công nhân

(NLĐO)- Hơn 30.000 công nhân Công ty TKG TaeKwang Vina được lì xì 200.000 đồng/người khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

Hai công ty lớn ở Đồng Nai lì xì cho công nhân tổng cộng 15 tỉ đồng

(NLĐO)- Hai công ty lớn ở Đồng Nai với hơn 70.0000 công nhân đi làm, được lì xì đầu năm tổng cộng 15 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk xuống đường lì xì công nhân vệ sinh

(NLĐO) - Đêm 30 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã xuống đường thăm hỏi, động viên và lì xì cho các công nhân vệ sinh môi trường.

