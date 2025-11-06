HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM chia sẻ với 2 gia đình mất người thân

T.Yên

(NLĐO)- Sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn là động lực giúp gia đình các đoàn viên vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống

Chiều 6-11, Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 - LĐLĐ TP HCM đã đến nhà trọ thăm gia đình đoàn viên Lê Văn Tánh, công nhân Công ty TNHH ITM, phường Bến Cát, TP HCM. 

Anh Tánh không may gặp tai nạn điện giật khi đang làm việc, dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Gia đình anh rất khó khăn. Vợ anh, chị Trần Thị Trang, là công nhân thu nhập thấp, con còn nhỏ đang gửi ở quê nhờ ông bà chăm sóc.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên đặc biệt khó khăn - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm hỏi, hỗ trợ người thân anh Lê Văn Tánh

Đến thăm gia đình anh, ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM, ân cần thăm hỏi, động viên vợ anh Tánh cố gắng vượt qua nỗi mất mát để làm chỗ dựa cho các con. 

LĐLĐ TP HCM hỗ trợ gia đình anh 10 triệu đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên đặc biệt khó khăn - Ảnh 2.

Chị Trần Thị Trang xúc động khi được tổ chức Công đoàn hỗ trợ kịp thời

Cùng ngày, Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 cũng đã đến thăm, hỗ trợ cho gia đình anh Liêu Văn Thêm, công nhân Công ty TNHH Hayabusa (Việt Nam), vừa mất do bệnh nặng. 

Sau khi anh chồng mất, chị Lê Thị Kiều My - vợ anh Thêm, cũng là công nhân tại Công ty TNHH Hayabusa (Việt Nam) - một mình phải nuôi 2 con nhỏ còn đang độ tuổi ăn học nên cuộc sống rất chật vật.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên đặc biệt khó khăn - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đến nhà máy thăm, hỗ trợ chị Lê Thị Kiều My, vợ anh Liêu Văn Thêm

Đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM cũng động viên và trao quà hỗ trợ (trị giá 10 triệu đồng) cho vợ con anh Thêm nhằm tiếp thêm động lực giúp gia đình anh sớm vượt qua biến cố. 

Cạnh đó, nhằm tiếp sức người lao động, Công đoàn Công ty TNHH Hayabusa cũng hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho gia đình anh Thêm.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên đặc biệt khó khăn - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM trao hỗ trợ cho vợ của anh Liêu Văn Thêm

