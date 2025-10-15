Tập trung hỗ trợ đoàn viên - lao động khó khăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tập trung hỗ trợ đoàn viên - lao động khó khăn

Tin-ảnh: M.Chi

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Tân Thới Hiệp, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra với 100 đại biểu tham dự.

Công đoàn phường Tân Thới Hiệp cho biết ngay sau khi thành lập, đơn vị đã tập trung chăm lo cho 115 đoàn viên, con đoàn viên khó khăn; phối hợp các Công đoàn cơ sở thực hiện "Bữa cơm Công đoàn" nhằm cải thiện bữa ăn cho người lao động…

Tập trung hỗ trợ đoàn viên - lao động khó khăn - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Tân Thới Hiệp, TP HCM ra mắt tại hội nghị

Nhiệm kỳ tới, ngoài việc sửa chữa 2 "Mái ấm Công đoàn" (50 triệu đồng/căn) và tặng 100 suất học bổng cho con đoàn viên - lao động mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp còn đề ra các chỉ tiêu: Hằng năm phát triển 500 đoàn viên mới; thành lập ít nhất 2 nghiệp đoàn; phấn đấu 100% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở…

Hội nghị đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Tân Thới Hiệp. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.

Tin liên quan

LĐLĐ TP HCM mong doanh nghiệp tiếp tục đồng hành chăm lo cho người lao động

LĐLĐ TP HCM mong doanh nghiệp tiếp tục đồng hành chăm lo cho người lao động

(NLĐO) - Công đoàn TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp chăm lo toàn diện đời sống người lao động qua các chương trình an sinh, phúc lợi đoàn viên

Thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ đoàn viên - lao động

Ngày 12-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Đông Thạnh, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra với 63 đại biểu tham dự.

Công đoàn phường Tân Tạo: Đổi mới để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, lao động

(NLĐO) - Dịp này, Công đoàn phường Tân Tạo ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra.

người lao động công đoàn cơ sở suất học bổng ủy ban kiểm tra Ban chấp hành Ủy ban MTTQ mắc bệnh hiểm nghèo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo