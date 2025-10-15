Tập trung hỗ trợ đoàn viên - lao động khó khăn

Công đoàn phường Tân Thới Hiệp cho biết ngay sau khi thành lập, đơn vị đã tập trung chăm lo cho 115 đoàn viên, con đoàn viên khó khăn; phối hợp các Công đoàn cơ sở thực hiện "Bữa cơm Công đoàn" nhằm cải thiện bữa ăn cho người lao động…

Ban Chấp hành Công đoàn phường Tân Thới Hiệp, TP HCM ra mắt tại hội nghị

Nhiệm kỳ tới, ngoài việc sửa chữa 2 "Mái ấm Công đoàn" (50 triệu đồng/căn) và tặng 100 suất học bổng cho con đoàn viên - lao động mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp còn đề ra các chỉ tiêu: Hằng năm phát triển 500 đoàn viên mới; thành lập ít nhất 2 nghiệp đoàn; phấn đấu 100% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở…

Hội nghị đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Tân Thới Hiệp. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.