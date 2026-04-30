Lao động

Lãnh đạo Phú Quốc thăm hỏi, tặng quà công nhân làm việc xuyên lễ 30-4

Tin - ảnh: Dung Hoàng

(NLĐO) - Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, mỗi viên gạch, mỗi mét đường hoàn thành sớm ngày nào là người dân được thụ hưởng cuộc sống mới tốt hơn ngày đó

Ngày 30-4, trong khi người dân cả nước đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30-4 thì trên các công trường trọng điểm của đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, không khí làm việc vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương.

Bí thư đặc khu Phú Quốc thăm và tặng quà cho công nhân làm việc xuyên lễ 30-4 - Ảnh 1.

Bí thư đặc khu Phú Quốc thăm và tặng quà cho công nhân làm việc xuyên lễ 30-4 - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công các dự án trọng điểm

Thấu hiểu những khó khăn của công nhân làm việc xuyên lễ 30-4 nên sáng cùng ngày, ông Lê Quốc Anh - Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - đã đi kiểm tra, động viên và tặng quà công nhân thi công tại các dự án tái định cư trọng điểm.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là khu tái định cư Cửa Cạn. Tại đây, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc ân cần thăm hỏi điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ cho công nhân làm việc trong ngày lễ 30-4.

Ông Lê Quốc Anh cho rằng mỗi viên gạch, mỗi mét đường hoàn thành sớm ngày nào là người dân được thụ hưởng cuộc sống mới tốt hơn ngày đó.

Tiếp đến, đoàn đã đến kiểm tra tại khu tái định cư Hàm Ninh, khu tái định cư Suối Lớn và khu tái định cư An Thới.

Đây là 3 dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển du lịch của đặc khu Phú Quốc.

Tại các nơi đến, ông Lê Quốc Anh đã trực tiếp tặng quà và gửi lời chúc mừng lễ đến đội ngũ kỹ sư, công nhân. Ông biểu dương tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", làm việc xuyên lễ của các nhà thầu; đồng thời nhắc nhở các đơn vị thi công phải tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình.

Điểm cuối của hành trình là Khu đô thị Bãi Đất đỏ An Thới. Đây là khu vực có khối lượng công việc lớn và yêu cầu kỹ thuật cao. Tại đây, bất chấp thời tiết nắng nóng, công nhân vẫn miệt mài với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Bí thư đặc khu Phú Quốc thăm và tặng quà cho công nhân làm việc xuyên lễ 30-4 - Ảnh 3.

Bí thư đặc khu Phú Quốc thăm và tặng quà cho công nhân làm việc xuyên lễ 30-4 - Ảnh 4.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc tặng quà cho các công nhân làm việc xuyên lễ 30-4

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để tháo gỡ kịp thời các khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, đảm bảo dự án về đích đúng hẹn.

"Việc hoàn thành đúng tiến độ các khu tái định cư không chỉ là ổn định đời sống dân sinh, mà còn là mắt xích quyết định để triển khai các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 đúng cam kết" – ông Lê Quốc Anh nhấn mạnh.

Phú Quốc United Center: Từ "tâm điểm không ngủ" đến "vũ trụ lễ hội" bùng nổ

Phú Quốc United Center: Từ “tâm điểm không ngủ” đến “vũ trụ lễ hội” bùng nổ

Phú Quốc đang bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch toàn cầu khi liên tiếp được vinh danh trong top những hòn đảo đẹp nhất thế giới.

Đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng sân bay Phú Quốc

Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong 21 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027

Dự án cấp điện cho APEC 2027 ở Phú Quốc có nguy cơ chậm tiến độ vì thiếu mặt bằng

(NLĐO)- Ba dự án điện do Điện lực miền Nam triển khai ở Phú Quốc đang gặp khó khăn do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Phú Quốc phát triển du lịch APEC tỉnh an giang APEC 2027
