Đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng sân bay Phú Quốc

Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong 21 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027

Chỉ sau 3 tháng thi công, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được đưa vào khai thác từ ngày 16-4. Theo Sun Group - chủ đầu tư, đây là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC 2027 cán đích.

So với thời gian thi công các hạng mục tương tự tại những sân bay khác - thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng, tiến độ sân đỗ 1C tại sân bay Phú Quốc đã rút ngắn được 2/3. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thi công xuyên suốt, bất chấp giá vật liệu và chi phí logistics tăng cao do những biến động địa chính trị ở nhiều nơi trên thế giới.

Sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16-4

Ngoài sân đỗ 1C, các hạng mục quan trọng khác của dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Trong đó, báo cáo tiến độ mới nhất cho thấy đường cất/hạ cánh số 2 dài 3.300 m sắp hoàn thiện. Theo lộ trình đã được phê duyệt, dự kiến đến ngày 30-6, đường cất/hạ cánh số 2 sẽ chính thức được nghiệm thu kỹ thuật.

Ngay sau đó, công tác bay hiệu chuẩn để kiểm tra các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu và an toàn bay sẽ được triển khai. Nếu các chỉ số đạt chuẩn, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức đưa đường băng thứ 2 vào vận hành tháng 8-2026, giúp nâng gấp đôi công suất tiếp nhận chuyến bay tại đây.

Với tổng thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong 21 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.

