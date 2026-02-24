Lãnh đạo phường thông tin vụ cháy đồ gỗ Toàn Cầu ở đường Đỗ Xuân Hợp

CLIP: Hiện trường sau vụ cháy.

Chiều 24-2, trao đổi với Báo Người Lao Động về vụ cháy cửa hàng đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, lãnh đạo UBND phường Phước Long cho biết đã có báo cáo ban đầu.

Hiện trường vụ cháy.

Lúc 15 giờ 23 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy cơ sở kinh doanh đồ gỗ Toàn Cầu ở địa chỉ 268, đường Đỗ Xuân Hợp. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy được điều động đến hiện trường và khống chế đám cháy sau hơn 15 phút. Hoả hoạn được dập tắt hoàn toàn vào lúc 15 giờ 50 phút.

Hiện nguyên nhân chưa được xác định cụ thể, tuy nhiên đám cháy không gây thương vong về người.

Khoảng 75/150 m2 căn nhà cấp 4 (cửa hàng đồ gỗ) bị thiệt hại, ngăn không cho cháy lan sang khu vực xung quanh và nhà dân liền kề.

Như đã thông tin, hơn 15 giờ ngày 24-2, khói lửa bất ngờ bùng lên từ cửa hàng đồ gỗ nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp (cạnh đường 268). Phát hiện cháy, người dân cố gắng dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Một đoạn đường Đỗ Xuân Hợp bị phong toả để phục vụ chữa cháy.

Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao, giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Trước đó, vào ngày 4-2, tiệm bánh ngọt Kica (nằm bên cạnh cửa hàng đồ gỗ Toàn Cầu) cũng bốc cháy gây nhiều thiệt hại về tài sản.