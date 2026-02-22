HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Diễn biến mới về vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) -Quán cà phê Nọong Ơi sẽ tạm ngưng hoạt động để kiểm tra, khắc phục và rà soát toàn bộ hệ thống nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chiều 22-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình (TPHCM) cho biết đã có báo cáo nhanh gửi các đơn vị liên quan về vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, quán cà phê Noọng Ơi (thuộc Công ty TNHH Sapa Thủ Đức), tại địa chỉ 283/2 đường Linh Đông, phường Hiệp Bình, bất ngờ bốc cháy.

Quán có tổng diện tích mặt bằng khoảng 2.000m², trong đó diện tích sàn xây dựng khoảng 1.000m², chủ yếu là kết cấu khung thép, mái bạt nhựa.

Diện tích bị cháy ước khoảng 600m², bao gồm khu vực ăn uống 2 tầng và khu cà phê, giải khát 3 tầng. Phần diện tích còn lại khoảng 400m² cùng các khu vực xung quanh bị ảnh hưởng nhẹ.

Diễn biến mới vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 2.

Thời điểm hỏa hoạn bùng lên.

Nhận định ban đầu cho thấy đám cháy phát sinh từ khu vực kho ở tầng trệt, nơi chứa các vật dụng dễ cháy như ly giấy, cà phê và đồ dùng phục vụ kinh doanh. Tại thời điểm phát hiện, cơ sở đã sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ để xử lý nhưng do chất dễ cháy nhiều, lửa lan nhanh nên không thể khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều hạng mục như mái bạt nhựa kéo, bàn ghế gỗ và vật dụng trang trí đã bị cháy rụi.

Cháy lớn quán Cafe Noong Ơi Thủ Đức M6 Tết. Nguồn: MXH

Noọng Ơi là điểm đến quen thuộc tại TPHCM, thu hút đông đảo khách đến tham quan, chụp ảnh nhờ không gian sương mờ và hoa cỏ mang phong cách Tây Bắc. Việc sự cố xảy ra bất ngờ ngay trong những ngày đầu năm mới, khi vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết và mới đến mùng 6, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trên các nền tảng mạng xã hội, đông đảo thực khách đã bày tỏ sự cảm thông với chủ quán, đặc biệt là những người chưa kịp ghé thăm hoặc đang có kế hoạch quay lại.

Diễn biến mới vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 3.

Quán thông báo tạm ngừng hoạt động

Thông tin trên fanpage chính thức, quán cà phê Nọong Ơi cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động để kiểm tra, khắc phục và rà soát toàn bộ hệ thống nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng, yêu thương và đồng hành của quý khách trong suốt thời gian qua. Đây là khoảng thời gian cần thiết để quán chuẩn bị cho sự trở lại với diện mạo mới, chỉnh chu hơn,..." - đại diện quán cà phê Nọong Ơi viết.

Diễn biến mới vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 4.

Một góc quán cà phê trước khi bị cháy


