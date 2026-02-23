HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM: Cảnh sát PCCC khuyến cáo gì?

Anh Vũ

(NLĐO) - Quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM vốn là điểm đến quen thuộc, thu hút nhiều người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh

Liên quan vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở phường Hiệp Bình, ngày 23-2, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, Cứu hộ (CNCH) Công an TPHCM đã đưa ra khuyến cáo về phòng ngừa cháy, nổ tại quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, người dân cần kiểm tra hệ thống điện định kỳ, không câu mắc điện tạm bợ; quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt (bếp, thiết bị sinh nhiệt).

Bên cạnh đó, người dân cần sắp xếp kho, vật dụng dễ cháy gọn gàng, tránh gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; trang bị đầy đủ bình chữa cháy, đèn sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.

Ngoài ra, giữ lối thoát hiểm luôn thông thoáng; tuyệt đối không bố trí vật liệu dễ cháy như tiểu cảnh gỗ, bàn ghế nhựa, hoa trang trí gần các nguồn lửa, nguồn nhiệt. Với nhân viên, cần tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn.

"Chủ động phòng cháy tốt là bảo vệ an toàn cho người dân, khách hàng và tài sản của cơ sở" - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM khuyến cáo.

Hình ảnh sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM - Ảnh 1.

Quán cà phê Noọng Ơi bị cháy trơ khung.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 22-2, quán cà phê Noọng Ơi (thuộc Công ty TNHH Sapa Thủ Đức) tại địa chỉ 283/2 Linh Đông, phường Hiệp Bình bất ngờ bốc cháy.

Quán Noọng Ơi có tổng diện tích mặt bằng khoảng 2.000 m², trong đó diện tích sàn xây dựng khoảng 1.000 m², chủ yếu là kết cấu khung thép, mái bạt nhựa.

Diện tích bị cháy ước khoảng 600 m², gồm khu vực ăn uống 2 tầng và khu cà phê, giải khát 3 tầng. Phần diện tích còn lại khoảng 400 m² cùng các khu vực xung quanh bị ảnh hưởng nhẹ.

Theo nhận định ban đầu, đám cháy phát sinh từ khu vực kho ở tầng trệt, nơi chứa các vật dụng dễ cháy. Tại thời điểm cháy, nhân viên quán Noọng Ơi đã sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ để xử lý nhưng không thể khống chế được hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song nhiều hạng mục như mái bạt nhựa kéo, bàn ghế gỗ và vật dụng trang trí đã bị cháy rụi.

Noọng Ơi là điểm đến quen thuộc với nhiều người tại TPHCM, thu hút đông đảo khách tới tham quan, chụp ảnh nhờ không gian sương mờ và hoa cỏ mang phong cách Tây Bắc. Vụ cháy xảy ra ngay trong những ngày đầu năm mới khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trên các nền tảng mạng xã hội, đông đảo ý kiến đã bày tỏ sự cảm thông với chủ quán.

Hình ảnh sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM - Ảnh 2.
Hình ảnh sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM - Ảnh 3.
Hình ảnh sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM - Ảnh 4.

Hiện trường sau vụ cháy.

Hình ảnh sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM - Ảnh 5.

Thời điểm đám cháy bùng lên.

Hình ảnh sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM - Ảnh 6.

Nhiều vật dụng trong quán bị cháy đen.

Hình ảnh sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM - Ảnh 7.

Cảnh sát tiếp cận đám cháy.

Hình ảnh sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM - Ảnh 8.

Quán cà phê Noọng Ơi có kết cấu chủ yếu bằng gỗ.

Hình ảnh sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM - Ảnh 9.

Một số khu vực không bị ảnh hưởng.

Hình ảnh sau vụ cháy quán cà phê Noọng Ơi ở TPHCM - Ảnh 10.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

