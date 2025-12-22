HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong không gian linh thiêng Vũng Chùa - Đảo Yến, các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2025), ngày 22-12, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến ở xã Phú Trạch.

Tham dự lễ dâng hương có ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền xã Phú Trạch.

Thành kính tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; người con ưu tú của quê hương Quảng Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Trị.

Trước anh linh Đại tướng, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục khắc ghi và thực hiện lời căn dặn lúc sinh thời của ông; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển bền vững trong không gian phát triển mới, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã đến viếng, dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thành kính tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến - Ảnh 2.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương, hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thành kính tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến - Ảnh 3.

Thành kính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thành kính tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thành kính tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến - Ảnh 5.

Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Trị dâng hương, hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa.

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường viếng Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường viếng Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(NLĐO)- Ngày 28-9, lễ tang Phó giáo sư Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến

(NLĐO) - Theo thông tin từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Đặng Bích Hà, phu nhân của Đại tướng, sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình

Về Quảng Bình đầu năm, đi viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(NLĐO) - Trong tiết trời nắng ráo những ngày đầu năm mới, dòng người từ nhiều nơi đã tìm về Vũng Chùa- Đảo Yến để viếng mộ, thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng trị Quân đội nhân dân Việt Nam viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp vũng chùa đảo yến 81 năm Quân đội nhân dân Việt Nam
