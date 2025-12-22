Nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2025), ngày 22-12, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến ở xã Phú Trạch.

Tham dự lễ dâng hương có ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền xã Phú Trạch.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; người con ưu tú của quê hương Quảng Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Trị.

Trước anh linh Đại tướng, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục khắc ghi và thực hiện lời căn dặn lúc sinh thời của ông; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển bền vững trong không gian phát triển mới, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã đến viếng, dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương, hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

