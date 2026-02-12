HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tới thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ngày 12-2, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT tập đoàn, cho biết Tập đoàn Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực như: Cơ sở hạ tầng và thu phí BOT, năng lượng (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), bất động sản… với hàng chục công ty thành viên. Qua đó, doanh nghiệp đã tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm Tập đoàn Đức Long Gia Lai chúc Tết 2026 - Ảnh 1.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Hiện nay, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đang nằm trong top doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam và đang vươn tới tầm quốc tế. Trong những năm qua, tập đoàn đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Lắng nghe những thành tích này, ông Thái Đại Ngọc đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong thời gian qua. 

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn Tập đoàn Đức Long Gia Lai có thêm nhiều đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Bùi Pháp trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mặc dù còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội được mở ra. Do đó, Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẳng định sẽ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên định với định hướng phát triển, nỗ lực không ngừng, trong quá trình hoạt động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Tài trợ 500 triệu đồng trang trí Quảng trường Đại Đoàn Kết

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ này, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã tài trợ 500 triệu đồng để tỉnh Gia Lai bổ sung trang trí linh vật, hoa tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. Qua đây, Tập đoàn Đức Long Gia Lai thể hiện tấm lòng "uống nước, nhớ nguồn" và góp một phần công sức giúp bà con nhân dân nội tỉnh và du khách khi đến tham quan, giải trí, vui xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết có thêm khung cảnh tươi đẹp, hấp dẫn.

Tin liên quan

Thiếu tướng Lê Đình Cường kiểm tra, chúc Tết tại Quảng Nam

Thiếu tướng Lê Đình Cường kiểm tra, chúc Tết tại Quảng Nam

(NLĐO) - Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng Cảnh sát biển 2.

Đoàn công tác TP HCM thăm và chúc Tết tại Học viện Lục quân

(NLĐO) - Học viện Lục quân đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực sĩ quan cấp chiến lược không chỉ cho TP HCM mà cả nước.

Lãnh đạo bệnh viện đến từng giường chúc Tết bệnh nhân

(NLĐO) - Mặc dù phải đón Tết tại bệnh viện nhưng các bệnh nhân vẫn cảm nhận được sự ấm áp khi lãnh đạo bệnh viện đến từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và chúc Tết

    Thông báo