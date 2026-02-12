Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ngày 12-2, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai.



Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT tập đoàn, cho biết Tập đoàn Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực như: Cơ sở hạ tầng và thu phí BOT, năng lượng (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), bất động sản… với hàng chục công ty thành viên. Qua đó, doanh nghiệp đã tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Hiện nay, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đang nằm trong top doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam và đang vươn tới tầm quốc tế. Trong những năm qua, tập đoàn đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Lắng nghe những thành tích này, ông Thái Đại Ngọc đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn Tập đoàn Đức Long Gia Lai có thêm nhiều đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Ông Bùi Pháp trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mặc dù còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội được mở ra. Do đó, Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẳng định sẽ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên định với định hướng phát triển, nỗ lực không ngừng, trong quá trình hoạt động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

