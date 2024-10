Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo gỡ vướng dự án nút giao An Phú

Chiều 24-10, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan họp với Ban Giao thông, UBND TP Thủ Đức và các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo gỡ vướng, khó khăn trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công dự án nút giao An Phú.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan trong cuộc họp gỡ vướng nút giao An Phú

Cầu Bà Dạt, Giồng Ông Tố thông xe cuối năm nay

Báo cáo tiến độ dự án, đại diện Ban Giao thông (chủ đầu tư) cho biết dự án nút giao An Phú gồm 18 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật. Còn lại, 10 gói thầu xây dựng chính, hiện đang thi công 8 gói thầu, 1 gói thầu chiếu sáng khởi công cuối 2024, 2 gói thầu khởi công năm 2025.

Đối với các gói thầu hoàn thiện, khởi công năm 2025 gồm 3 gói thầu (tháp trung tâm, cây xanh, camera và biển quang báo).

Theo Ban Giao thông, hiện tiến độ hoàn thành dự án đạt 52%, tỷ lệ giải ngân năm 2024 ngân sách trung ương hơn 170/500 tỉ đạt 34%, ngân sách thành phố 7,8/720 tỉ đạt 1,09%.

Đối với các gói thầu xây lắp chính, hầm chui HC1-01 tiến độ đạt 64%, dự kiến sẽ thông xe tháng 1-2025. Đối với hầm chui HC1-02 tiến độ đạt 45%, dự kiến sẽ thông xe 8-2025.

Đối với 2 cầu cầu Bà Dạt đạt 80% tỷ lệ hoàn thành, cầu Giồng Ông Tố cơ bản hoàn thành hiện đang lắp đặt khe co giãn và lan can cầu, với sản lượng 94%, đều dự kiến thông xe tháng 12-2024.

Đối với phần dự án cầu N3 và N4 đã thi công xong trụ cầu phía Đồng Văn Cống, trụ cầu phía Mai Chí Thọ chờ thông hầm chui HC1-01 để thi công, đối với cầu N2 đã thi công xong trụ cầu phía đường dẫn cao tốc, trụ cầu phía Mai Chí Thọ đang lập hồ sơ đề xuất cấp phép.

Còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Đối với những vướng mắc trong quá trình thi công, theo Ban Giao thông, đầu tiên phần mặt bằng phạm vi 22.012m2 Khu Đô thị phát triển phường An Phú vẫn chưa được giải quyết và bàn giao để thi công.

Theo UBND TP Thủ Đức, dự án xây dựng nút giao An Phú có tổng diện tích sử dụng là 30,64ha, trong đó diện tích phải bồi thường, giải phóng mặt bằng là 2.229m2, thuộc quy hoạch công viên cây xanh và 10.054m2 thuộc ranh thu hồi đất dự án Khu đô thị An Phú 87ha, do Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.

Tiếp đến, phạm vi trồng lại cây xanh (612 cây) hiện vẫn chưa được UBND TP Thủ Đức cung cấp vị trí để Ban Giao thông thực hiện trồng lại sau bứng dưỡng nhằm hoàn thành gói thầu XL4 (di dời cây xanh) và giải ngân vốn kế hoạch.

Đối với phương án tháp trung tâm tại khu vực nút giao An Phú, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan yêu cầu các sở, ban, ngành có kế hoạch, thiết kế cụ thể, phù hợp, đưa ra phương án xây dựng tháp trung tâm.

Đối với vị trí trụ T4 hiện vướng mắc việc thống nhất trụ cầu nằm trong hành lang 4m đường ống cấp nước D800, Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch đề nghị phải có chấp thuận của UBND TP.

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo khẩn trương gỡ vướng

Đối với những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan yêu cầu UBND TP Thủ Đức phối hợp Sở Tài nguyên - Môi trường khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với phạm vi trồng lại 612 cây xanh, UBND Thủ Đức cho biết sẽ trồng lại những cây xanh tại Công viên bờ sông Sài Gòn cũng như cải tạo hạ tầng trong khu vực. Đến cuối năm 2024 sẽ thực hiện trồng lại cây xanh sau khi bứng dưỡng.

Đối với vị trí vướng mắc trụ cầu nằm T4, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan yêu cầu chủ đầu tư là Ban Giao thông phối hợp chặt chẽ với Công ty Cấp nước TP Thủ Đức để thực hiện các biện pháp xử lý kĩ thuật, đề xuất cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, dự án nút giao An Phú là công trình trọng điểm, những đường nút của nút giao ngàn tỉ An Phú đã hiện rõ, chuẩn bị hoàn thành, trên tinh thần tháo gỡ hết những vướng mắc khó khăn, đặc biệt trong công cuộc giải phóng mặt bằng, bồi thường giải tỏa.

Ông Hoan cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư là ban giao thông để giải phóng mặt bằng, đẩy tiến độ thi công.

"Đây là dự án có ý nghĩa to lớn với TP, cần dốc toàn lực đẩy nhanh tiến độ, là công trình kỷ niệm những dịp trọng đại của đất nước đặc biệt kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước sắp đến, trên tinh thần bàn giao mặt bằng nhanh, chủ đầu tư nhận và làm nhanh, dồn sức làm nhanh, quyết liệt những công trình trong phạm vi thẩm quyền" - Phó Chủ tịch UBND TP chia sẻ.