Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo liên quan việc cấp sổ cho người dân khu tái định cư bệnh viện 1.500 giường

Liên quan đến phản ánh của Báo Người Lao Động về việc người dân sống tại dự án tái định cư Bệnh viện 1.500 giường, phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mòn mỏi chờ cấp giấy chứng nhận nhà đất.

Việc chính quyền địa phương chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt.

Khu tái định cư Bệnh viện 1.500 giường vẫn đìu hiu người ở

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đã chỉ đạo phường Chánh Hiệp phối hợp với cơ quan Thuế giải quyết dứt điểm việc này.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phải xác định chính xác thời điểm tính giá đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân. "Việc tính thuế phải tính từ thời điểm ban hành phương án bồi thường, chứ không phải theo thời điểm cấp sổ"- ông Thạnh đề nghị.

Khu tái định cư của dự án Bệnh viện 1.500 giường thuộc dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư liên kế của dự án Bệnh viện 1.500 giường được đầu tư với mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận thành một khu đô thị kết hợp giữa thương mại - dịch vụ và tổ chức không gian ở hiện đại, cao cấp, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trong khu vực bị giải tỏa.

Công trình gồm phần đường, hệ thống biển báo hiệu, sơn đường, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, san nền.

Dù dự án đã được bàn giao từ năm 2018 nhưng đến nay số lượng người đến ở không nhiều. Một số tuyến đường chưa có căn nhà nào nên khu vực này không mấy sáng sủa, hai bên cây cỏ mọc um tùm.