Lãnh đạo TP HCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 30-8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn. Tham dự cùng đoàn còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM, các đại biểu là nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự lễ dâng hoa

Tại đây, đoàn đã dâng hoa và dành phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc; nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần xây dựng TP HCM phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chỉnh hoa

Các đại biểu dự lễ dâng hoa

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM) và Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng).

Đoàn đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM

Đoàn đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Trước đó, trong sáng cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM (đồi Không Tên, phường Long Bình).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến Nghĩa trang TP HCM (Lạc Cảnh, phường Linh Xuân) dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và viếng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, tướng lĩnh lực lượng vũ trang đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM

Đoàn viếng Nghĩa trang TP HCM (Lạc Cảnh, phường Linh Xuân)

Sáng 30-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP HCM), lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM long trọng tổ chức lễ đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, viếng các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc kể từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn dân tộc đã vùng lên, đập tan xiềng xích nô lệ gần 100 năm thực dân, chấm dứt hàng ngàn năm chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để làm nên những chiến công hiển hách. Những trang sử hào hùng đó được viết bằng máu xương của biết bao thế hệ, của hàng triệu Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM dâng hoa tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ

Trong giờ phút thiêng liêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi an nghỉ của gần 3.500 Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đi trước. Vòng hoa tươi thắm mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ" được kính cẩn dâng lên, thay cho lời tri ân sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và nhân dân TP HCM.

Tiếng trống và chuông được Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ cử vang lên, ngân dài giữa không gian tĩnh lặng như nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn, phát huy thành quả cách mạng mà các Anh hùng liệt sĩ đã đánh đổi bằng máu xương.

Sau lễ đặt vòng hoa, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã thành kính thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ và Nhà tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Đoàn dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ