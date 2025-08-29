HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu xã Hồ Tràm và Bình Châu

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã dự và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên thuộc 2 xã Hồ Tràm và Bình Châu

Sáng 29-8, trong không khí trang trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), Đảng ủy xã Hồ Tràm và xã Bình Châu (TP HCM) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM dự và trực tiếp trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu xã Hồ Tràm và Bình Châu- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo xã Hồ Tràm trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên

Tại xã Hồ Tràm, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng 21 đảng viên, vinh dự nhận các Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 và 60 năm tuổi Đảng.

Tiếp đó, tại xã Bình Châu, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng 4 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã vinh dự nhận Huy hiệu 65, 60 và 30 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu xã Hồ Tràm và Bình Châu- Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Bình Châu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy xã và đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Đảng ủy các xã Hồ Tràm và Bình Châu khẳng định, các đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng ngày hôm nay không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của từng đảng viên mà còn là minh chứng cho tinh thần cách mạng kiên trung, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của các đảng viên với Đảng, Nhân dân và sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương trong thời gian qua.

phó bí thư Ủy ban MTTQ Bí thư Thành ủy huy hiệu đảng Đảng viên Nguyễn Phước Lộc Bình Châu Hồ Tràm
