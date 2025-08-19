Lãnh đạo TP HCM đánh giá cao chiến công xuất sắc của Công an TP HCM

Chiều 19-8, Công an TP HCM đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM...

Lãnh đạo TP HCM tham dự buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an TP HCM đã đạt được trong thời gian qua. Công an TP HCM là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho người dân. Lực lượng Công an TP HCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, Công an TP HCM cần phát huy hơn nữa để nắm bắt tình hình, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ phát triển. Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Công an TP HCM cần tiếp tục nâng cao trình độ, đổi mới tư duy, phương thức hoạt động.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, tại buổi họp mặt



Tại buổi họp mặt, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ công an lão thành, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng toàn thể nhân dân TP HCM.

Cán bộ lão thành Công an TP HCM

Trung tướng Mai Hoàng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM đối với những chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP HCM từ trong những ngày đầu giành chính quyền cho đến giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển của thành phố hiện nay, thực sự là điểm tựa bình yên của nhân dân. Đồng thời, ghi nhận đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được lan tỏa.

Đây là niềm động viên to lớn để Công an TP HCM tiếp tục cố gắng phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, hun đúc niềm tự hào, củng cố ý chí, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì nước quên thân, vì dân phục vụ.