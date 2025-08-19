Lãnh đạo TP HCM đánh giá cao chiến công xuất sắc của Công an TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TP HCM đánh giá cao chiến công xuất sắc của Công an TP HCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, chiến công xuất sắc của Công an TP HCM đã đạt được trong thời gian qua

Chiều 19-8, Công an TP HCM đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM...

Lãnh đạo TP HCM đánh giá cao chiến công xuất sắc của Công an TP HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM tham dự buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an TP HCM đã đạt được trong thời gian qua. Công an TP HCM là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho người dân. Lực lượng Công an TP HCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố.

Lãnh đạo TP HCM đánh giá cao chiến công xuất sắc của Công an TP HCM - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, Công an TP HCM cần phát huy hơn nữa để nắm bắt tình hình, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ phát triển. Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Công an TP HCM cần tiếp tục nâng cao trình độ, đổi mới tư duy, phương thức hoạt động.

Lãnh đạo TP HCM đánh giá cao chiến công xuất sắc của Công an TP HCM - Ảnh 3.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM,  bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ công an lão thành, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng toàn thể nhân dân TP HCM.

Lãnh đạo TP HCM đánh giá cao chiến công xuất sắc của Công an TP HCM - Ảnh 4.

Cán bộ lão thành Công an TP HCM

Trung tướng Mai Hoàng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM đối với những chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP HCM từ trong những ngày đầu giành chính quyền cho đến giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển của thành phố hiện nay, thực sự là điểm tựa bình yên của nhân dân. Đồng thời, ghi nhận đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được lan tỏa.

Đây là niềm động viên to lớn để Công an TP HCM tiếp tục cố gắng phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, hun đúc niềm tự hào, củng cố ý chí, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Tin liên quan

Báo Người Lao Động thăm, chúc mừng Công an TP HCM

Báo Người Lao Động thăm, chúc mừng Công an TP HCM

(NLĐO) - Ban Giám đốc Công an TP HCM mong muốn tiếp tục cùng Báo Người Lao Động có nhiều hoạt động hơn nữa để thông tin chính xác đến người dân

Chân dung 2 ông trùm đường dây cờ bạc vừa bị Công an TP HCM bắt

(NLĐO) - Hơn 300 trinh sát Công an TP HCM chia làm nhiều mũi tấn công đã triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỉ đồng.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp thanh niên giết tài xế xe ôm công nghệ

(NLĐO) - Ngay sau khi gây án, nam thanh niên 18 tuổi đã bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn

Công an TP HCM lãnh đạo TP HCM TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo