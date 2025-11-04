HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lãnh đạo TP HCM dự lễ khánh thành khu thương mại hơn 10.000m2 ở phường Đông Hoà

Thanh Thảo

(NLĐO) - Khai trương Bcons City Mall thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị gắn liền với trải nghiệm sống, các tiện ích thương mại, văn hóa và giải trí cho cư dân

Tối 4-11, Tập đoàn Bcons đã tổ chức lễ khánh thành khu thương mại Bcons City tọa lạc tại khối đế tháp Bcons City, ngay mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TP HCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ).

Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; bà Trương thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM...

Lãnh đạo TP HCM Tham dự lễ khánh thành Bcons City Mall tại Bình Dương - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM Tham dự lễ khánh thành Bcons City Mall tại Bình Dương - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng Tập đoàn Bcons

Bcons City Mall sở hữu hơn 10.000m2 diện tích sàn thương mại trải rộng trên 3 tầng lầu, cùng với 4 tầng khách sạn hơn 174 phòng, được phát triển theo mô hình "một điểm đến – nhiều trải nghiệm".

Trung tâm quy tụ hơn 20 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như Coop Mart, Highlands Coffee, Phúc Long, Dookki, Joseon, Gogi House, Kichi Kichi, Galbi House, Sasin, Hankki Deli, Yutang, Phúc Nguyên Game Center... mang đến chuỗi tiện ích đa dạng từ mua sắm, ẩm thực đến giải trí.

Lãnh đạo TP HCM Tham dự lễ khánh thành Bcons City Mall tại Bình Dương - Ảnh 3.

Bcons City Mall sở hữu hơn 10.000m2 diện tích sàn thương mại, thu hút nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, cho biết việc khai trương Bcons City Mall không chỉ mở rộng danh mục đầu tư của tập đoàn, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị gắn liền với trải nghiệm sống, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn các tiện ích thương mại, văn hóa và giải trí trong chính khu đô thị của mình.

Lãnh đạo TP HCM Tham dự lễ khánh thành Bcons City Mall tại Bình Dương - Ảnh 4.

Bà Trương Thị Bích Hạnh tiếp nhận 1 tỉ đồng từ Tập đoàn Bcons

Tại sự kiện, Tập đoàn Bcons đã trao hỗ trợ 1 tỉ đồng cho MTTQ Việt Nam TP HCM để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; trao 200 triệu đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Nhân dịp khai trương, Tập đoàn Bcons tổ chức chuỗi sự kiện "Bcons Bestival 2025 – Phiêu trọn Beat, Sống trọn Best" từ ngày 4 đến 9-11-2025, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa – giải trí thường niên tại khu vực.

Tin liên quan

Bcons tung căn hộ 1,5 tỉ đồng tại cửa ngõ Dĩ An, di chuyển bằng Metro tới quận 1 dễ dàng

Bcons tung căn hộ 1,5 tỉ đồng tại cửa ngõ Dĩ An, di chuyển bằng Metro tới quận 1 dễ dàng

(NLĐO) - Các dự án chung cư của Bcons là những dự án điển hình cho nhu cầu ở thực của người dân và những người có kinh tế trung bình khá

Tập đoàn Bcons ra mắt trường liên cấp và tung chính sách ưu đãi mua nhà ở xã hội

(NLĐO) - Ngày 25-5, tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Bcons đã tổ chức Lễ ra mắt trường liên cấp B.SCHOOL và ký kết hợp tác cùng với Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mua nhà ở xã hội Bcons dành cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành

Ông chủ BCONS tự tin nếu doanh nghiệp lên sàn chứng khoán

(NLĐO) - Mục tiêu doanh thu năm 2023 của BCONS là 0,3 tỉ USD, tầm nhìn đến năm 2026 đạt 1 tỉ USD và 2030 là 5 tỉ USD.

tỉnh Bình Dương khu đô thị lễ khánh thành Quỹ học bổng Vừ A Dính Phó Chủ tịch Thường trực
