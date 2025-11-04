Tối 4-11, Tập đoàn Bcons đã tổ chức lễ khánh thành khu thương mại Bcons City tọa lạc tại khối đế tháp Bcons City, ngay mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TP HCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ).

Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; bà Trương thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM...

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng Tập đoàn Bcons

Bcons City Mall sở hữu hơn 10.000m2 diện tích sàn thương mại trải rộng trên 3 tầng lầu, cùng với 4 tầng khách sạn hơn 174 phòng, được phát triển theo mô hình "một điểm đến – nhiều trải nghiệm".

Trung tâm quy tụ hơn 20 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như Coop Mart, Highlands Coffee, Phúc Long, Dookki, Joseon, Gogi House, Kichi Kichi, Galbi House, Sasin, Hankki Deli, Yutang, Phúc Nguyên Game Center... mang đến chuỗi tiện ích đa dạng từ mua sắm, ẩm thực đến giải trí.

Bcons City Mall sở hữu hơn 10.000m2 diện tích sàn thương mại, thu hút nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, cho biết việc khai trương Bcons City Mall không chỉ mở rộng danh mục đầu tư của tập đoàn, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị gắn liền với trải nghiệm sống, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn các tiện ích thương mại, văn hóa và giải trí trong chính khu đô thị của mình.

Bà Trương Thị Bích Hạnh tiếp nhận 1 tỉ đồng từ Tập đoàn Bcons

Tại sự kiện, Tập đoàn Bcons đã trao hỗ trợ 1 tỉ đồng cho MTTQ Việt Nam TP HCM để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; trao 200 triệu đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Nhân dịp khai trương, Tập đoàn Bcons tổ chức chuỗi sự kiện "Bcons Bestival 2025 – Phiêu trọn Beat, Sống trọn Best" từ ngày 4 đến 9-11-2025, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa – giải trí thường niên tại khu vực.