Thời sự

Lãnh đạo TP HCM tiếp đoàn công tác TP Daejeon - Hàn Quốc

Xuân Huy - Ảnh: Quốc Thắng

(NLĐO) - Đoàn Hội đồng TP Daejeon - Hàn Quốc đã đến chào xã giao lãnh đạo HĐND TP HCM đồng thời trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố.

Chiều 10-3, ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM, đã chủ trì buổi tiếp xã giao và chiêu đãi đoàn công tác Hội đồng TP Daejeon, do ông Hwang Kyoung Ah - Phó Chủ tịch Hội đồng - làm trưởng đoàn. 

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về việc tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, y tế - giáo dục, quản lý thành phố thông minh, quản lý đô thị, môi trường, giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, văn hoá, du lịch, công nghiệp công nghệ cao...

TPHCM và Daejeon hợp tác phát triển đô thị thông minh , mở rộng mối quan hệ đầu tư 2026 - Ảnh 1.

Với mục tiêu đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, TP HCM sẽ tiếp tục duy trì kết nối hữu nghị với các địa phương tại Hàn Quốc, trong đó có TP Daejeon

TPHCM và Daejeon hợp tác phát triển đô thị thông minh , mở rộng mối quan hệ đầu tư 2026 - Ảnh 2.

Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của hai địa phương

TPHCM và Daejeon hợp tác phát triển đô thị thông minh , mở rộng mối quan hệ đầu tư 2026 - Ảnh 3.

TPHCM và Daejeon hợp tác phát triển đô thị thông minh , mở rộng mối quan hệ đầu tư 2026 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM, cho biết sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển TP HCM mới đã mở rộng, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên, địa lý và cơ sở hạ tầng của cả 3 địa phương

Ông Nguyễn Văn Thọ khẳng định TPHCM mong muốn tiếp tục kết nối và mở rộng quan hệ hợp tác với TP Daejeon trong bối cảnh mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. 

Với hơn 80.000 công dân Hàn Quốc sinh sống và hơn 20.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại TP HCM, hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa HĐND 2 địa phương.

Phó Chủ tịch Hội đồng TP Daejeon Hwang Kyoung Ah bày tỏ mong muốn duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời với TPHCM. 

TPHCM và Daejeon hợp tác phát triển đô thị thông minh , mở rộng mối quan hệ đầu tư 2026 - Ảnh 5.

Ông Hwang Kyoung Ah – Phó Chủ tịch Hội đồng TP Daejeon - cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP HCM

Daejeon là nơi tập trung nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và trung tâm công nghệ cao uy tín của Hàn Quốc. Các tỉnh, thành phố của Hàn Quốc, trong đó có Daejeon, có chính sách an sinh xã hội tốt, không ngừng quan tâm nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong khi đó, TPHCM cũng có nhiều chính sách xã hội thiết thực vì cộng đồng và đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, xây dựng đô thị thông minh và trung tâm tài chính quốc tế. 

Đây là những điểm tương đồng quan trọng để hai bên tiếp tục thúc đẩy hơn nữa tiềm năng phát triển mạnh mẽ. 

TPHCM và Daejeon hợp tác phát triển đô thị thông minh , mở rộng mối quan hệ đầu tư 2026 - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao sự hợp tác, kết nối nhiệt tình mà lãnh đạo TP Daejeon dành cho TP HCM

TPHCM và Daejeon hợp tác phát triển đô thị thông minh , mở rộng mối quan hệ đầu tư 2026 - Ảnh 7.

Hai bên cam kết tiếp tục triển khai nhiều chương trình, dự án chung, tạo nền tảng cho hợp tác bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của cả 2 thành phố trong thời gian tới.

